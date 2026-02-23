Ivana Loyola presentará su concierto "Bolerossa" en Santiago

El próximo 22 de marzo, el Bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros, recibirá el concierto "Bolerossa" de Ivana Loyola.

Luego de presentar esta propuesta el año pasado en Santo Domingo, la artista dominico-ecuatoriana llevará ahora una segunda función a la Ciudad Corazón, con un repertorio centrado en boleros y bossa nova, en un formato íntimo y elegante.

"Bolerossa es la mirada hacia atrás en agradecimiento que Ivana Loyola realiza, recordando muchas de las canciones con las que creció e influyeron en su música".

"Es una visita y a la vez acompañamiento por parte de una artista de estos tiempos, quien entiende que las nuevas generaciones pueden consumir estos estilos musicales tales como el bolero y bossa nova", resalta.

La propuesta busca conectar generaciones a través de géneros que se mantienen vigentes y que forman parte esencial de la identidad musical latinoamericana.

La pre-venta de boletas está disponible en TIX.DO.

Sobre la artista

Ivana Loyola es cantautora, vocal coach, arreglista y productora musical con raíces dominicanas y ecuatorianas.

Su formación comenzó como cantante lírica en el Centro de Educación Musical Moderna y se consolidó con una licenciatura en Producción Musical de Full Sail University. Su propuesta artística fusiona géneros como el indie pop, soul, jazz, bolero y ritmos latinoamericanos, creando un sonido único y contemporáneo.

Su primer álbum, "Cuerdas en el ocaso", es un proyecto conceptual que aborda temas como la sanación emocional, el amor consciente y la introspección.

