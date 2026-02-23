×
Masquerade SDQ
Masquerade SDQ: la noche donde el misterio se baila

Más que una fiesta, esta será una experiencia sensorial que mezcla música en vivo, máscaras y glamour en el corazón de Santo Domingo

    Masquerade SDQ: la noche donde el misterio se baila
    El grupo Indigo Pop Band será una de las propuestas musicales de Masquerade SDQ que fusionará conciertos, performance y fiesta en una noche. (FUENTE EXTERNA)

    Próximamente la rutina se suspenderá por una noche y, en su lugar, aparecerá el misterio.

    Este jueves 26 de febrero, la ciudad sumará a su agenda nocturna una propuesta distinta: Masquerade SDQ, Live Music Party, un encuentro que apuesta por el encanto de lo desconocido, donde la música en vivo, la estética y la energía se funden en una misma atmósfera.

    El escenario será Lungomare Bar & Lounge, un espacio que, por una noche, se transformará en el punto de encuentro entre el glamour y la libertad de ser otro. Desde las 8:00 p.m., el público entrará en un universo donde cada detalle -desde la iluminación hasta la máscara- forma parte de la narrativa.

    Una máscara, mil identidades

    La velada comenzará con la fuerza de las presentaciones en vivo de Trivene Music e Indigo Pop Band, dos propuestas que aportarán una mezcla vibrante de sonidos disco y pop.

    A medida que avance la noche, el ambiente evolucionará naturalmente hacia un DJ set cuidadosamente curado, acompañado por un show de bailarinas que elevará la experiencia hacia un territorio más sensorial y festivo.

      Sin embargo, el elemento más simbólico será la máscara. Cada asistente recibirá la suya al entrar, convirtiéndose no solo en espectador, sino en parte activa de la estética y el concepto.

      Porque en Masquerade SDQ, la identidad se volverá un juego y el anonimato, una invitación a soltarse.

      La experiencia es una producción de RAT Live y las boletas están disponibles por Tix.do en preventa por RD$1,500, mientras que en puerta tendrán un costo de RD$2,000.

      • Recuerda: Masquerade SDQ no será solo una fiesta sino una invitación a vivir la noche desde otro lugar, donde la música te guiará, el misterio seducirá y el glamour lo envolverá todo.
