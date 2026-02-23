Milly Quezada, confirmada para presentarse en los Premios Soberano 2026

Milly Quezada se presentará en la ceremonia organizada por Acroarte, donde interpretará temas de su repertorio. ( ARCHIVO )

La noche del arte dominicano contará con la participación de Milly Quezada en los Premios Soberano 2026, según informó el equipo de producción del evento.

La artista formará parte de los segmentos musicales de la ceremonia. Adelantó que su presentación incluirá un recorrido por canciones de su repertorio. "Volver al escenario de los Premios Soberano siempre es un honor. Estoy preparando un segmento con canciones que el público ha hecho suyas a lo largo de los años", expresó.

En 1998, Quezada se convirtió en la segunda mujer en recibir el Gran Soberano, distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). La primera fue Maridalia Hernández, en 1987.

La edición número 41 se celebrará el miércoles 18 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, con producción general de César Suárez Jr..

La ceremonia será transmitida en República Dominicana por Color Visión (canal 9). En Estados Unidos se emitirá por Univisión y en la plataforma ViX.

La conducción estará a cargo de Irving Alberti y Georgina Duluc . La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y será presentada por Karen Yapoort, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

