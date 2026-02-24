Beto Cuevas anuncia su concierto acústico en Santo Domingo

Beto durante una presentación reciente en el extranjero. ( SUMINISTRADA )

El icónico cantautor latinoamericano Beto Cuevas, una de las voces más influyentes del rock en español, regresa a la República Dominicana con su esperado espectáculo Beto Cuevas – Acústico, el próximo sábado 23 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, en la prestigiosa sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Luego de una exitosa gira que lo ha llevado por importantes escenarios de toda Latinoamérica, y con próximas presentaciones en los Estados Unidos; Beto Cuevas llega a Santo Domingo para ofrecer una experiencia íntima, elegante y profundamente emotiva, donde el público podrá disfrutar de sus canciones en formato acústico, resaltando la esencia pura de su voz y su extraordinaria conexión con la audiencia.

Hace justamente dos años que Beto actuó en la República Dominicana.

El evento promete ser una noche inolvidable, un recorrido exquisito por los grandes éxitos que marcaron una generación, incluyendo los emblemáticos temas de La Ley, banda con la que alcanzó reconocimiento internacional, así como sus más destacados éxitos como solista.

Canciones que han trascendido el tiempo y que siguen siendo parte fundamental de la historia del rock latinoamericano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/betocuevas09-13-2519chul0039chuleval-ae0386b3.jpg El artista Beto en escena en una actuación internacional. (SUMINISTRADA)

Un concierto que evoca la esencia y la magia de presentaciones memorables como el legendario MTV Unplugged de La Ley, considerado uno de los momentos más emblemáticos en la trayectoria del artista, y promete convertirse en un derroche de musicalidad, emoción y excelencia artística en uno de los escenarios más importantes del Caribe.

Las boletas estarán disponibles a través de www.tuboleta.com.do.

Una velada única para el público dominicano

El público dominicano tendrá la oportunidad de vivir una velada única, donde la elegancia del formato acústico y el poder de canciones inolvidables se unen en una experiencia musical verdaderamente excepcional.