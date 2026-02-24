Omega "el fuerte" cierra un ciclo histórico y retoma el control de su catálogo

Omega "el fuerte" entra en una nueva etapa creativa marcada por la independencia y los nuevos proyectos. ( FUENTE EXTERNA )

Después de más de veinte años ligado a un mismo acuerdo discográfico, Omega "el fuerte" inicia un nuevo capítulo en su carrera.

El artista, cuyo nombre real es Antonio Peter de la Rosa, confirmó la terminación oficial del contrato exclusivo de grabación de fonogramas y composiciones que mantenía con la empresa Allegro Productions, firmado el 15 de febrero de 2005.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/d721aad1-5889-4230-ac05-a1ff488b41d3-d931a756.jpg

Aquel acuerdo marcó una etapa clave en el desarrollo de su trayectoria, al establecer la producción de cinco álbumes discográficos, cada uno con un mínimo de doce temas originales.

Hoy, ese compromiso ha sido cumplido en su totalidad, dando paso a su vencimiento natural y al cierre definitivo de una relación profesional que acompañó el ascenso del artista hasta consolidarlo como una de las figuras más influyentes del merengue urbano.

Una carrera en expansión

Lejos de representar un final, este momento simboliza una transición. Actualmente, el catálogo musical de Omega supera los 168 temas, además de cientos de grabaciones audiovisuales de presentaciones en vivo que circulan en plataformas digitales, testimonio de una carrera prolífica y de una presencia constante en la escena musical.

La conclusión de este contrato abre ahora una etapa enfocada en la reorganización y consolidación de su legado musical, así como en la planificación de nuevos lanzamientos y proyectos. Es, en esencia, una oportunidad para redefinir su dirección artística desde una posición de mayor autonomía.

Con este paso, Omega "el fuerte" no solo cierra un capítulo importante, sino que reafirma su vigencia y su capacidad de reinvención, preparándose para escribir la siguiente fase de una carrera que ha dejado una huella indeleble en la música dominicana.