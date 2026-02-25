×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Música

"Festituricarnaval" toma las principales plazas del país

Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Miriam Cruz, Sergio Vargas y Mozart La Para encabezan la cartelera en 18 ciudades del país

    Expandir imagen
    Festituricarnaval toma las principales plazas del país
    El popular merenguero Pochy Familia, uno de los protagonistas del Festituricarnaval . (SUMINISTRADA)

    El Festituricarnaval celebrará más de 20 años de trayectoria con una programación artística que se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en 18 ciudades del país.

    La ruta incluirá presentaciones en La Vega, Santo Domingo, Dajabón, Montecristi, Mao Valverde, Puerto Plata, Cotuí, Jarabacoa, Constanza, Samaná, Nagua, Sánchez, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, Pedernales, Bonao, Fantino, Río San Juan y San Juan de la Maguana.

    El evento cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Fernando Villalona, confirmado para la gira.

    Los protagonistas

    • En la cartelera figuran Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal, Chiquito Team Band, Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Poeta Callejero, Steffany Constanza, Luis Miguel del Amargue, Mozart La Para, Eudis el Invencible, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Peña Suazo, Miriam Cruz, Jossie Esteban, Eddy Herrera, Julián Oro Duro, El Clasicom, Silvio Mora, Narciso el Pavarotti, Raquel Arias, Fefita la Grande, El Rubio del Acordeón, Blachy, Yovanny Polanco, Marcel, Chimbala y Davicito Kada.

    Los organizadores informaron que la iniciativa busca dinamizar la economía local en cada demarcación y fortalecer la industria del entretenimiento durante la temporada carnavalesca.

    El proyecto cuenta con el respaldo de la Cervecería Nacional Dominicana, Banreservas, el Ministerio de Turismo, Wind Telecom, Pepsi Cola y otras empresas del sector privado.

    La producción general está a cargo del Emporio Luis Medrano, responsable de la coordinación artística y logística en cada ciudad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.