"Festituricarnaval" toma las principales plazas del país

El popular merenguero Pochy Familia, uno de los protagonistas del Festituricarnaval . ( SUMINISTRADA )

El Festituricarnaval celebrará más de 20 años de trayectoria con una programación artística que se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en 18 ciudades del país.

La ruta incluirá presentaciones en La Vega, Santo Domingo, Dajabón, Montecristi, Mao Valverde, Puerto Plata, Cotuí, Jarabacoa, Constanza, Samaná, Nagua, Sánchez, San Francisco de Macorís, Hato Mayor, Pedernales, Bonao, Fantino, Río San Juan y San Juan de la Maguana.

El evento cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/concierto-de-fernando-villalona-en-la-fiesta-dominicana-en-panaca-5a3f210b.jpg Fernando Villalona, confirmado para la gira.

Los protagonistas

En la cartelera figuran Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Toño Rosario, Omega, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Jandy Ventura, Sexappeal, Chiquito Team Band, Crazy Design, Shadow Blow, Bullin 47, Poeta Callejero, Steffany Constanza, Luis Miguel del Amargue, Mozart La Para, Eudis el Invencible, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Peña Suazo, Miriam Cruz, Jossie Esteban, Eddy Herrera, Julián Oro Duro, El Clasicom, Silvio Mora, Narciso el Pavarotti, Raquel Arias, Fefita la Grande, El Rubio del Acordeón, Blachy, Yovanny Polanco, Marcel, Chimbala y Davicito Kada.

Los organizadores informaron que la iniciativa busca dinamizar la economía local en cada demarcación y fortalecer la industria del entretenimiento durante la temporada carnavalesca.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Cervecería Nacional Dominicana, Banreservas, el Ministerio de Turismo, Wind Telecom, Pepsi Cola y otras empresas del sector privado.

La producción general está a cargo del Emporio Luis Medrano, responsable de la coordinación artística y logística en cada ciudad.