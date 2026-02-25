Punta Cana se prepara para el Latin Music Tour 2025 con artistas destacados

El Blachy y Miriam Cruz han confirmado su actuación en el Latin Music Tour. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE Y FUENTE EXTERNA )

El celebrará este año su edición número 25 con una programación que combina música y turismo en Punta Cana.

El evento, iniciado en 2001 en hoteles de Playa Bávaro, se ha consolidado como una de las principales actividades musicales vinculadas al sector turístico en la República Dominicana.

A lo largo de su trayectoria ha reunido a miles de visitantes locales y extranjeros, y ha servido de plataforma para el merengue, la bachata, la salsa y la música urbana.

En esta ocasión, la celebración tendrá lugar del 14 al 16 de agosto en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, escenario que ha acogido varias ediciones del evento. Según los organizadores, en ese complejo se han realizado 14 presentaciones a lo largo de los años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/19/tono-rosario-1-8da383f1.jpg Toño Rosario, uno de los protagonistas.

Programación y artistas destacados de la edición 25

De acuerdo con datos ofrecidos por la producción, se espera la participación de entre 400 y 500 turistas de distintos países. Agencias de viajes de Puerto Rico , Nueva York, España y Colombia ya están promoviendo paquetes para asistir a la actividad.

Fernando Quezada, productor ejecutivo del Latin Music Tour, informó que la edición de aniversario contará con un cartel integrado por artistas actuales y figuras reconocidas del merengue y la bachata.

El viernes 14 de agosto actuarán Toño Rosario , El Blachy y Miriam Cruz . El sábado 15 al mediodía se realizará un Pool Party con La Insuperable y Los Kompa, mientras que en la noche se presentarán Omega , Elvis Martínez y Dalvin La Melodía.

Los organizadores destacan que el evento no solo ofrece conciertos, sino una experiencia que combina hospedaje, playa y entretenimiento. Con 25 años de historia, el Latin Music Tour mantiene su apuesta por unir música y turismo en uno de los principales polos del país.