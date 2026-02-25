Toño Rosario subirá en solitario al escenario del Soberano 2026

El merenguero Toño Rosario posa para con su característico estilo. El artista se presentará en solitario por primera vez en los Premios Soberano. ( FUENTE EXTERNA )

El merenguero Toño Rosario se presentará por primera vez un segmento en solitario en los Premios Soberano, la información de la participación del artista en la edición 41 de los Premios Soberano se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram del galardón.

Múltiple ganador del Soberano y considerado uno de los grandes íconos del género, "el cantante prepara un musical cargado de energía, ritmo y una descarga de sus más emblemáticos éxitos", se asegura.

"La producción promete poner a vibrar el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito el miércoles 18 de marzo, a partir de las 7:00 de la noche", se añade.

Con una trayectoria que lo consolidó como uno de los merengueros más populares y de mayores ventas en la historia dominicana, Toño Rosario ha marcado hitos importantes dentro y fuera del país.

Fue el primer merenguero en llenar el Madison Square Garden, y también logró llenos totales en escenarios como el United Palace, Altos de Chavón, la Plaza de Toros de Las Ventas y el Estadio Centenario.

Más

La ceremonia será transmitida en República Dominicana por Color Visión (canal 9), en Estados Unidos por Univisión y vía streaming a través de ViX.