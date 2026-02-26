Grupo Extra estrena "Dime lo que te pasó"

El Grupo Extra está nominado como Artista y/o agrupación residente en el extranjero. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido Grupo Extra presenta su más reciente sencillo, "Dime lo que te pasó", una canción inédita que apuesta por la evolución de su sonido sin perder la esencia que los ha consolidado como referentes de la bachata en Europa y América Latina.

El tema fue compuesto por Edward Regalado (Tony Santana) y Oswaldy Díaz (Oxu), con arreglos a cargo de Fidel Pérez y Alexander Acosta Montiel , y la percusión de Nefftali Caba (NeneFlow).

La producción combina sensibilidad melódica, lírica directa y una instrumentación que resalta la identidad contemporánea del grupo .

Este lanzamiento coincide con un momento clave en la carrera de la agrupación, que ha logrado la tercera nominación de su carrera a los Premios Soberano 2026, esta vez en la categoría Artista y/o agrupación residente en el extranjero, reconocimiento que valida su impacto sostenido fuera de la República Dominicana.

Fidel Pérez, líder del grupo, expresó su gratitud ante la distinción.Como parte de esta etapa, Grupo Extra regresará al país para asistir a la gala de los premios y agotar una gira de presentaciones del 8 al 23 de marzo, reafirmando su vínculo con el público de su tierra natal.

Los artistas dominicanos tienen fechas confirmadas en marzo: jueves 12: Museo del Ron, Santo Domingo; viernes

13, Mákina Bar, Independencia Km 7; sábado 14, Holly Hill (Santo Cerro), La Vega; domingo 15: Elite Club, Manoguayabo; lunes 16, Hard Rock Café (Punta Cana); miércoles 18, gala de los Premios Soberano , jueves 19: Ojo Lax, Cabarete.

Con "Dime lo que te pasó", Grupo Extra reafirma su proyección internacional y consolida un año que promete ser determinante en su trayectoria artística .