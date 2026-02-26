"Todo lo que tiene de bella, lo tiene de mala", Celinee recibe dura crítica de compañera de reality

Celinee Santos durante su paso por Miss universo, donde llegó al Top 30 y como en la Casa de los famosos, fue una de las más dio de qué hablar. ( FUENTE EXTERNA )

La Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, se ha convertido en uno de los focos de atención en la nueva edición del reality La Casa de los Famosos de Telemundo. Desde su ingreso, su personalidad ha provocado tensiones con otros participantes, entre ellos Eduardo Antonio, Kunno, Oriana Marzoli y Zoe Bayona.

Precisamente, Zoe Bayona, la última eliminada, criticó a la miss dominicana tras su salida. "No quiero ni que la nombremos, no quiero hablar ni un minuto más de esta señora", declaró.

Además cuestionó su juego dentro del reality y su actitud: "Creo que se ha equivocado de reality, deberían crear uno para dormir donde estuviese ella, no estamos en la pasarela de Miss", añadió, calificándola de falsa.

Zoe también apuntó a Celinee sobre su belleza y personalidad: "Todo lo que tiene de bella lo tiene de mala", y aseguró que no sería amiga de ella ni compartiría un café a su lado.

En la misma entrevista, mencionó al otro dominicano participante, Kenny Rodríguez, como uno de los más atractivos, pero lo calificó como el más falso de la casa.

Por su parte, Celinee Santos se ha mantenido activa en las pruebas del programa. Esta semana ganó la prueba de líder y nominó a Kunno, con quien tuvo un enfrentamiento.

"Aquí yo vine a jugar", respondió a los comentarios del influencer mexicano, quien la llamó "la bella durmiente".

La participación de Celinee continúa generando debate entre los televidentes y mantiene su posición como una de las concursantes más comentadas de esta edición de La Casa de los Famosos.