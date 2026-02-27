Yandel Sinfónico presenta su espectáculo en Altos de Chavón: una experiencia musical única

Después de más de dos décadas marcando el ritmo de la música urbana, Yandel llegará a la República Dominicana con "Yandel Sinfónico", un espectáculo que transforma sus grandes hits en poderosas piezas orquestales, sin perder la energía que lo convirtió en uno de los pioneros del reguetón.

Bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias, de Iglesias Entertainment, y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, el artista ofrecerá una experiencia al aire libre que invita a recorrer su trayectoria desde una nueva dimensión sonora.

Será una noche especial en la que canciones que nacieron en la calle se reinventarán con arreglos sinfónicos, creando una atmósfera que combina la elegancia de la música clásica con la fuerza y la emoción del reguetón.

Un espectáculo internacional

El espectáculo, que ya ha pasado por escenarios internacionales como Madrid, Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami, será una celebración de su legado artístico: un viaje musical que romperá esquemas y demostrará la versatilidad y riqueza del reguetón cuando se encuentra con el formato orquestal.

Dónde: Altos de Chavón. Sábado 28 de febrero, 8:00 p.m. Boletas en Uepa Tickets.

Canto a la patria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/imagen-mjs1230-0edf36dc-2381e0ff.jpg

Organizado por el Ministerio de Cultura, este concierto sinfónico en honor al aniversario de nuestra Independencia, desplegará todo el esplendor de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez.

El concierto contará con la participación de tres invitados de lujo: Diomary La Mala, Pavel Núñez y Yessy Savery, junto al Coro Nacional de la República Dominicana y el Ballet Folklórico Nacional, en una noche que unirá música, identidad y orgullo nacional. Dónde: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, viernes 27 de febrero, 7:00 p.m. Gratis.

Romeo y Julieta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/imagen-whatsapp-image-2026-02-26-at-11-dfe1d42b.jpg

El Teatro Guloya presenta una versión de la obra de Shakespeare que reinterpretará el clásico desde la condición afrodescendiente, resaltando la dignidad, la identidad cultural y las emociones humanas.

Dirigida por Claudio Rivera y protagonizada por Camila Hernández, Dimitri Rivera, Viena González y el propio Rivera, la obra tendrá funciones el sábado 28 de febrero a las 8:30 p.m. y el domingo 1 de marzo a las 6:30 p.m., en la sala Otto Coro, del Guloya. Dónde: Teatro Guloya, Ciudad Colonial.