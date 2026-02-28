El espectáculo de Las Guardianas del K-Pop llega a Santo Domingo

La fiebre del K-Pop continúa conquistando corazones en el país, y este abril el público dominicano tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única llena de música, baile, luces y emoción con Las Guardianas del K-Pop "Un mágico concierto".

Ese es un espectáculo familiar diseñado para fanáticos de todas las edades, que llega a Santo Domingo como parte de una gira internacional que ha sido aplaudida y ovacionada por más de 50,000 espectadores en 20 ciudades de distintos países, consolidándose como uno de los shows tributo familiares más exitosos y convocantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-28-at-13521-pm-3-4eacdd1c.jpeg

El evento se presentará el sábado 12 de abril en el escenario de Hard Rock Cafe Santo Domingo, transformando el emblemático espacio en un vibrante universo de energía coreana, coreografías impactantes y una producción visual envolvente.

Experiencia interactiva

Más que un concierto, Las Guardianas del K-Pop es una experiencia interactiva que combina entretenimiento, cultura pop y un ambiente ideal para disfrutar en familia. El espectáculo ha sido concebido para que niños, jóvenes y padres compartan juntos la emoción del fenómeno musical global que ha revolucionado la industria del entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-28-at-13521-pm-0ba51eb9.jpeg

Este evento cuenta con una puesta en escena de estándar internacional, con pantallas Led, efectos de luces, y efectos especiales.

Con una capacidad limitada a 654 personas por función, este es un concierto que promete cercanía, intensidad y una conexión directa entre el público y el espectáculo.

Las boletas estan disponibles a través de los puntos de venta Smart Ticket y el Club de Lectores del Listín Diario.

Este espectáculo forma parte del creciente auge del entretenimiento familiar en el país y reafirma el impacto del K-Pop como fenómeno cultural global que conecta generaciones a través de la música y la danza.