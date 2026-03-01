Aaron 21 celebra su "Primo Day" junto a 200 seguidores y afianza su conexión con el público

Además de cantante, Aaron 21 se desempeña como productor, guionista y director. ( FUENTE EXTERNA )

Aaron 21 reunió a cerca de 200 seguidores en la celebración de su "Primo Day", un evento especial realizado el pasado 20 de febrero en Santo Domingo con motivo de su cumpleaños, en una velada que evidenció el crecimiento de su comunidad y el fortalecimiento de su propuesta artística.

Los fanáticos, conocidos como "Lo Primo", agotaron la capacidad del recinto en una convocatoria que alcanzó el sold out y que se desarrolló en un ambiente íntimo, más cercano a un encuentro entre artista y seguidores que a un concierto convencional.

Durante la actividad, el intérprete agradeció el respaldo que ha recibido desde sus inicios, destacando que su carrera se ha construido sobre la cercanía y el apoyo mutuo.

La noche incluyó presentaciones y colaboraciones en vivo junto a exponentes del movimiento urbano como Lenexx, Luis Brown, Red6xteen y Anabella, quienes se sumaron al escenario y reforzaron el sentido de comunidad que caracteriza esta nueva generación de artistas.

El "Primo Day" coincide con un momento clave en la trayectoria del artista. Su más reciente sencillo, "UUUAAA", comienza a posicionarse en plataformas digitales, mientras que su colaboración con Escania, titulada "Como un G", ha ganado visibilidad en redes sociales, ampliando su alcance hacia nuevas audiencias.

Además de su faceta como cantante, Aaron 21 se desempeña como productor, guionista y director, lo que le ha permitido construir una propuesta creativa integral.

Con iniciativas como este encuentro, el artista reafirma su interés en desarrollar no solo su música, sino también una comunidad que crece y se consolida junto a cada nuevo paso de su carrera.