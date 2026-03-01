El artista puertorriqueño Yandel convirtió este sábado el Anfiteatro de Altos de Chavón en una noche llena de perreo clásico, con su gira "Yandel Sinfónico", un show donde transformó sus grandes hits en piezas orquestales, sin perder su esencia.

El reloj marcó las 9:30 de la noche cuando el artista salió al escenario vestido con un traje y una boina negra, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Javier Mendoza, director de orquesta mexicoamericano que se destaca por hacer colaboraciones sinfónicas con artistas urbanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/439c12cf-b461-48e8-92f9-1416f6bc940a-b3cc98de.jpg

La ovación del público, que tenía más de una hora esperando al cantante boricua, se hizo sentir de inmediato.

La primera canción que interpretó fue "Puño de Tito", tema que pertenece a su álbum "Élite" y trata sobre su trayectoria musical. La canción inicia diciendo: "25 años matando la liga".

Siguió con "Permíteme", llevando a todos los presentes a un viaje musical que demostró la versatilidad del reguetón cuando se combina con la elegancia de la música clásica.

Te puede interesar Yandel Sinfónico presenta su espectáculo en Altos de Chavón: una experiencia musical única

Suenan los clásicos de Yandel

La adrenalina de la noche fue subiendo a medida que interpelaba los famosos clásicos ´Old School´: "Abusadora", "Te siento", "Noche de sexo" y "El teléfono".

En un meedly cantó "Mírala bien", "Rakatá", "Ahora es", "Pam pam", y "Mayor que yo", transportando a los presentes a los años 2005-2009. Todas las canciones fueron cantadas y bailadas por un público que se mantuvo eufórico de principio a fin.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/bfedcf75-b40f-4d5b-bd7b-7cffa0749ba1-89c07ec9.jpg

También "Encantadora", "Ay mi Dios", "Báilame", "My Space", "Nadie como tú" y "Sexo seguro", formaron parte del repertorio.

La escenografía contó con una pantalla lead grande del tamaño del escenario y dos laterales para los que estaban más lejos. Además, el juego de luces y máquinas de fuego iban acorde al ritmo de las canciones.

Los invitados

El primer invitado de la noche en "Yandel Sinfónico" fue El General Gadiel con quien interpretó los clásicos "Plakito"y "La pared", poniendo a todos a bailar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/c70cab22-eb99-4012-b6e8-7a806d15b6e3-e8f5c786.jpg

Durante el show, que duró una hora y media, la Orquesta Nacional Sinfónica hizo un homenaje a ritmo de merengue a la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/bd8ed965-927f-452d-948f-ab8371a3d4fb-36a708c4.jpg

"Gracias por todo, gracias por aprenderse todas esas canciones. Yo sé que fue difícil, pero quiero darles las gracias de corazón por hacer esto tan grande. Mi música ustedes la están haciendo gigante, así que los felicito; gracias por su trabajo", expresó Yandel al agradecer a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Minutos después, cuando Yandel volvió al escenario, elevó de nuevo la temperatura con sus temas "En la disco bailoteo", "Mami no me dejes solo", "Te suelto el pelo" y "Dembow".

El segundo invitado de la noche fue el hijo de Yandel, Soür (Adrián Veguilla Espada) quien interpretó junto a su padre su sencillo debut "Everyday", mostrando la gran complicidad que tienen entre ambos.

"Él es muy talentoso. Él empezó como productor y me dijo: yo voy a cantar también, me voy a producir yo mismo", expresó sonriente y orgulloso de su hijo.

Luego Yandel interpretó "Cómo es que se hace", de su más reciente álbum "Infinito", y continuó con los clásicos "Explícale", "Fronteamos", "Sácala", "Me estás tentando", "Moviendo caderas" y "Algo me gusta de ti".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/eadad2bf-520c-40db-ba19-fdab2caf8ba9-2947b76c.jpg

El concierto culminó con Yandel 150, una colaboración junto al colombiano Feid que tiene más de 625 millones de reproducciones en YouTube.

Yandel es conocido como "el que más que entona" y uno de los artistas con las mejores introducciones y frases melódicas dentro del reguetón.

El espectáculo, que ya ha pasado por escenarios internacionales como Madrid, Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami, es una celebración de su legado artístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/d7a8ae42-ce74-401c-8279-5c1082cdfda8-70f239f8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/8211a9b5-a225-487b-97a9-85a4f348e65d-36cb5510.jpg ‹ >

El evento estuvo bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias, de Iglesias Entertainment.