Más de 375 mil personas disfrutan de Festituricarnaval 2025 en diversas provincias
El evento, respaldado por el presidente Luis Abinader, incluyó presentaciones de música popular y comparsas tradicionales
Más de 375 mil personas participaron en las actividades de Festituricarnaval, una celebración que unió música popular y tradición folclórica en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.
Durante tres jornadas, distintas provincias del país acogieron conciertos y presentaciones artísticas que congregaron a miles de personas en plazas públicas y espacios abiertos. El evento contó con el respaldo del presidente Luis Abinader y el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.
Música y carnaval en una misma plataforma
- La cartelera incluyó exponentes del merengue, la bachata, la salsa, el típico y la música urbana. Entre los artistas participantes estuvieron Omega, Jandy Ventura, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Pochy Familia, Bonny Cepeda, Eudis el Invencible y Rochy RD.
- También formaron parte del programa Jossie Esteban, Steffany Constanza, Crazy Design, Shadow Blow, Bulín 47, Chimbala, Peña Suazo, Miriam Cruz, Mozart La Para, Químico Ultramega, Narciso el Pavarotti, Poeta Callejero y Sexappeal.
- Las presentaciones se desarrollaron en localidades como La Vega, Samaná, Cotuí, Montecristi, Nagua, Sánchez, Pedernales, Fantino, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo.
Impacto económico y participación familiar
Los organizadores destacaron que los conciertos gratuitos impulsaron la actividad comercial en cada demarcación, beneficiando a vendedores informales, pequeños negocios y establecimientos cercanos a los puntos de concentración.
El evento contó con el apoyo de Banreservas, Cerveza Presidente, Pepsi, Wind Telecom, Ayb Electromuebles, RD Vial, el Ministerio de Turismo y varias alcaldías.
Además del componente musical, Festituricarnaval incluyó comparsas y expresiones tradicionales del carnaval dominicano, lo que permitió integrar cultura y entretenimiento en una misma agenda.
En cada jornada se observó la participación de familias completas, que acudieron con sillas y neveras portátiles para disfrutar de las actividades en un ambiente organizado.
Con esta edición, Festituricarnaval consolida su presencia dentro del calendario de celebraciones vinculadas a la Independencia Nacional y reafirma el respaldo del público a los eventos musicales de carácter masivo en el país