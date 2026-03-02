Más de 375 mil personas disfrutan de Festituricarnaval 2025 en diversas provincias

Rafa Rosario durante su presentación en el anfiteatro de Puerto Plata, como parte de la cartelera artística de Festituricarnaval. ( SUMINISTRADA )

El evento, respaldado por el presidente Luis Abinader, incluyó presentaciones de música popular y comparsas tradicionales

Más de 375 mil personas participaron en las actividades de Festituricarnaval , una celebración que unió música popular y tradición folclórica en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional .

Durante tres jornadas, distintas provincias del país acogieron conciertos y presentaciones artísticas que congregaron a miles de personas en plazas públicas y espacios abiertos. El evento contó con el respaldo del presidente Luis Abinader y el apoyo de instituciones públicas y empresas privadas.

Música y carnaval en una misma plataforma

La cartelera incluyó exponentes del merengue, l a bachata , la salsa, el típico y la música urbana. Entre los artistas participantes estuvieron Omega, Jandy Ventura, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario , Pochy Familia, Bonny Cepeda, Eudis el Invencible y Rochy RD.

, la salsa, el típico y la urbana. Entre los artistas participantes estuvieron Omega, Jandy Ventura, Toño Rosario, , Pochy Familia, Bonny Cepeda, Eudis el Invencible y Rochy RD. También formaron parte del programa Jossie Esteban, Steffany Constanza, Crazy Design, Shadow Blow, Bulín 47, Chimbala, Peña Suazo, Miriam Cruz, Mozart La Para, Químico Ultramega, Narciso el Pavarotti, Poeta Callejero y Sexappeal.

Las presentaciones se desarrollaron en localidades como La Vega, Samaná, Cotuí, Montecristi, Nagua, Sánchez, Pedernales, Fantino, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Impacto económico y participación familiar

Artistas del merengue, la bachata y la música urbana encabezaron las presentaciones en el Gran Santo Domingo y el interior del país. El evento contó con el respaldo de instituciones públicas y empresas privadas que apoyaron la logística y organización.

Los organizadores destacaron que los conciertos gratuitos impulsaron la actividad comercial en cada demarcación, beneficiando a vendedores informales, pequeños negocios y establecimientos cercanos a los puntos de concentración.

El evento contó con el apoyo de Banreservas, Cerveza Presidente, Pepsi, Wind Telecom, Ayb Electromuebles, RD Vial, el Ministerio de Turismo y varias alcaldías.

Además del componente musical, Festituricarnaval incluyó comparsas y expresiones tradicionales del carnaval dominicano, lo que permitió integrar cultura y entretenimiento en una misma agenda.

En cada jornada se observó la participación de familias completas, que acudieron con sillas y neveras portátiles para disfrutar de las actividades en un ambiente organizado.

Con esta edición, Festituricarnaval consolida su presencia dentro del calendario de celebraciones vinculadas a la Independencia Nacional y reafirma el respaldo del público a los eventos musicales de carácter masivo en el país