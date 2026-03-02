×
Concierto confirmado: Maroon 5 cantará en República Dominicana, y tenemos los detalles

Desde su debut en 2001, Maroon 5 ha vendido millones de discos a nivel mundial y acumulado numerosos premios

    Concierto confirmado: Maroon 5 cantará en República Dominicana, y tenemos los detalles
    Maroon 5 cantará en República Dominicana. En esta imagen de archivos sus miembros Adam Levine James Valentine, Matt Flynn, P. J. Morton, Jesse Carmichael y Sam Farrar. (FUENTE EXTERNA)

    La icónica banda pop-rock estadounidense Maroon 5 confirmó de manera oficial su presentación en la República Dominicana para el 1 de mayo de 2026 en Altos de Chavón, Casa de Campo, en lo que promete ser uno de los conciertos más esperados del año.

    La agrupación, originaria de Los Ángeles, California, reconocida internacionalmente por sus himnos generacionales como This Love, She Will Be Loved, Sugar, Memories y Moves Like Jagger, traerá al público dominicano una noche cargada de éxitos y emociones.

    Desde su debut en 2001, Maroon 5 ha vendido millones de discos a nivel mundial y acumulado numerosos premios que han marcado su trayectoria dentro de la música contemporánea.

    El espectáculo formará parte de las presentaciones internacionales de la banda mientras continúa su actividad musical tras el lanzamiento del álbum Love Is Like en 2025, su más reciente producción discográfica tras Jordi (2021), con canciones que capturan tanto el sonido clásico de la banda como su evolución artística.

    Un legado musical internacional

    • Formados a finales de los años 90 y consolidándose mundialmente en la década de 2000, Maroon 5 ha logrado mantenerse relevantes con una fórmula que combina pop, rock y R&B, llevando sus sencillos a las listas de éxitos globales y convirtiéndolos en favoritos de varias generaciones.

    Sus álbumes han definido momentos musicales a lo largo de los años y su energía en vivo sigue siendo un imán para públicos de todas las edades.

