Cristian Allexis estrena la canción "Esa mujer" por el Día Internacional de la Mujer

El cantante Cristian Allexis presenta su nueva canción "Esa mujer". ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Cristian Allexis lanzó la canción "Esa mujer", dedicada a las mujeres que han formado parte de su vida y a aquellas cuyo comportamiento refleja valores personales. La publicación coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El video musical incluye la participación de la comunicadora, actriz y productora Diana Filpo; la cantante y compositora Rose Mateo; Jousarat Ramírez, estilista y artista visual; Annerys Valdés, voleibolista profesional; y Juaris Moneró, estratega de redes sociales e influencer.

Al explicar la creación de la canción, Cristian Allexis señaló: "Mirando a las mujeres que me rodean, la mayoría tienen cosas en común: valores, carácter y otras cualidades; quise honrarlas escribiendo una canción que represente la esencia de esas mujeres que han estado en mi vida".

También indicó que la selección de las participantes del video buscó incluir a mujeres que representan al país en distintos ámbitos, para que quienes vean el audiovisual puedan sentirse identificadas.

La producción musical estuvo a cargo de Aníbal Coronado , mientras que en la interpretación participaron Lily Olivero (piano), Tatiana Rosario (guitarra), Leslie Green (percusión) y Attabeyra Hailí (bajo). Estas jóvenes músicos formaron parte de la banda que acompaña al artista en el video.

