La cantautora dominicana Cristina Casado estrenó su nuevo sencillo titulado "Pausa", una canción que propone detenerse, respirar y reconectar con el presente en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

Con esta producción, la artista explora una etapa más reflexiva dentro de su carrera. El tema nace de la necesidad de soltar la presión diaria, disminuir el exceso de pensamientos y encontrar un espacio de tranquilidad.

A través de versos como "Qué abundante el camino, qué bonito el destino, tengo tiempo, tengo paz", la intérprete transmite un mensaje centrado en la gratitud y la valoración de lo simple.

"Pausa" se construye sobre una sonoridad suave y envolvente, donde predominan arreglos sutiles que permiten que la voz y la letra ocupen el primer plano. La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Danicrazytown, quien apostó por una propuesta minimalista que refuerza la intención emocional del proyecto.

Una propuesta visual coherente

El lanzamiento está acompañado de un videoclip grabado en las playas de Cabarete, bajo la dirección de Gil Amado y Denisse Casado. En el audiovisual, Cristina aparece caminando descalza sobre la arena, contemplando el mar y sumergiéndose en el agua, en una narrativa visual que refuerza la introspección y la serenidad planteadas en la canción.

El entorno natural se convierte en un elemento central. El océano, el viento y la luz del atardecer aportan una atmósfera de equilibrio y conexión con el entorno. El video evita recursos escenográficos complejos y apuesta por imágenes limpias y orgánicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/cristina-casado1-4-f339992c.jpg El videoclip fue dirigido por Gil Amado y Denisse Casado y resalta una atmósfera de serenidad e introspección. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/cristina-casado1-3-edd119a2.jpg "Pausa" fue producida, mezclada y masterizada por Danicrazytown y ya está disponible en plataformas digitales. ‹ >

Evolución artística

Con "Pausa", Cristina Casado continúa consolidando una propuesta coherente con su identidad musical, caracterizada por la sensibilidad en las letras y una interpretación cercana.

La artista ha desarrollado un repertorio enfocado en emociones reales y experiencias cotidianas, elementos que se mantienen en este nuevo sencillo.

El tema ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial, como parte de una etapa que la presenta más enfocada en el bienestar emocional y la reflexión personal.

Este lanzamiento reafirma su compromiso con una música que busca conectar desde la honestidad y la sencillez, manteniendo una línea artística consistente dentro de la escena pop dominicana.