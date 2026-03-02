El dominicano Johnny Sky gana "Gaviota de Plata" como Mejor Intérprete en Viña del Mar 2026

Johnny Sky tras recibir la Gaviota de Plata como Mejor Intérprete en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, celebrado en Chile. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante estadounidense de origen dominicano Johnny Sky fue distinguido como Mejor Intérprete en la Competencia Internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El representante de República Dominicana recibió la Gaviota de Plata y un premio de 11,300 dólares tras su interpretación del tema “Call On Me”, con el que logró la valoración más alta en su categoría.

A través de su cuenta de Instagram, el artista expresó: “Mejor intérprete el Festival de Viña, RD esta es pa' nosotros. Los sueños se hacen realidad. Gracias a todos los que creyeron en mí desde el día 1. Me llevaré esto para el resto de mi vida. No lo puedo creer”.

Por su parte, el cantante español Antoñito Molina obtuvo el premio a la Mejor Canción en la Competencia Internacional con el tema “Me prometo”, considerado el galardón principal del certamen.

El reconocimiento está dotado con 30.000 dólares y la Gaviota de Plata, la mayor cuantía económica del festival en esta categoría.

Tras la premiación, Johnny Sky también compartió un mensaje en el que señaló: “Celebrando lo de Viña y al mismo tiempo nuestra Independencia Dominicana. Orgullosamente dominicano y en Chile. Los amo infinitamente. Gracias siempre”.

En otra publicación añadió: “Después de lo que vivimos en Viña entendí algo. Ahora voy por más. Más música. Más visión. Más nivel. Prepárense. Johnny x Sky. Mi corazón está lleno de gratitud”.

Agradecido

El cantante agradeció además al equipo de producción del festival: “Gracias a todo el equipo de producción del Festival de Viña por su trabajo, su pasión y su apoyo desde el primer momento".

"A cada persona detrás del escenario que hace que todo suceda: producción, técnicos, ingenieros de sonido, luces, pantallas, stage managers, bailarines, coreógrafos, estilistas, maquillaje, vestuario, cámaras, seguridad", añadió.

"Nada de esto sería posible sin su dedicación y su profesionalismo. Gracias por cuidarme, por creer en mí y por hacerme sentir en casa en un escenario tan importante”, concluye.