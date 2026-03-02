Nacida y criada en la República Dominicana, La Gabi se ha consolidado como una de las voces femeninas más auténticas y prometedoras de la nueva generación urbana. Su historia comienza como muchas de las grandes historias de la música contemporánea: con un talento natural y un deseo inquebrantable de expresarse.

Desde muy joven, La Gabi se rodeó de ritmos que definieron su identidad: bachata, merengue, dembow y son se mezclaban en su cotidianidad, y fueron la banda sonora de su infancia en un país donde la música es un lenguaje universal.

Autodidacta, comenzó a experimentar con covers en redes sociales, interpretando canciones populares con su toque personal. La autenticidad de su interpretación llamó la atención de miles de seguidores y, eventualmente, de J Balvin, quien la firmó como la primera artista de su sello Ma G Nation. Para La Gabi, ese momento fue un antes y un después.

"Fue un cambio total en mi vida. Estoy aquí gracias al apoyo de él. Estar con Balvin me permitió conocerme más a nivel profesional, y ahora que soy independiente, sé exactamente lo que quiero", recuerda durante una entrevista para Diario Libre.

Desde entonces, su energía arrolladora la ha llevado a escenarios internacionales como Baja Beach Fest, Flow Fest CDMX, Sueños y Vibra Urbana, ante audiencias de más de 45,000 personas. También fue telonera de El Alfa en el Estadio Olímpico de República Dominicana, consolidando su presencia en la industria y demostrando que su talento trasciende fronteras.

Su más reciente lanzamiento, "Maldita Guerra", marca un punto de inflexión en su carrera. La canción combina un pulso afro con influencias de Kizomba y ritmos latinos, ofreciendo una propuesta bailable, sensual y comercial, pero sin perder la esencia que caracteriza a La Gabi. Musicalmente, es una mezcla de autenticidad y frescura que refleja su identidad como artista caribeña.

"Vengo explorando sonidos afro desde hace un tiempo, pero quería hacer algo más comercial y bailable para el público latino. Quería mantener la esencia del afro, pero con un derivado que no muchos están haciendo, como la Kizomba o compa", explica.

Pero más allá de su sonido, "Maldita Guerra" es una declaración de fuerza emocional. La canción aborda ese punto de quiebre en las relaciones de "va y ven", donde el desamor y la indecisión se entrelazan hasta que se vuelve necesario poner un límite. La frase más emblemática de la canción, "Ya le arranqué las páginas al cuaderno", representa precisamente ese momento de ruptura definitiva.

"Es el momento en que decides: ya no vuelvo atrás, mejor sigo adelante y dejo el pasado atrás. Es una decisión firme de no mirar atrás, de cerrar ciclos que duelen, pero que enseñan", comenta La Gabi.

Para la artista, este tema no solo habla de su experiencia personal, sino de una narrativa colectiva con la que muchos se identifican.

"Todos conocemos esa relación que va y viene. A mí me ha pasado, y también conozco a muchas personas que han vivido lo mismo. Por eso siento que la canción conecta con hombres y mujeres por igual", agrega.

Un antes y un después en su carrera

"Maldita Guerra" también representa un cambio en la percepción de La Gabi como artista. Mientras que anteriormente su música se centraba en covers y sonidos urbanos tradicionales, ahora se aventura en territorios más arriesgados, fusionando géneros y creando un sonido fresco y distintivo.

"Para mí, ser vulnerable es ser fuerte. Expresar tus emociones, incluso llorar, eso es fortaleza" Las Gabi Cantante “

"Es otra Gabi. La gente no había escuchado este tipo de música de mí antes. Definitivamente puede marcar un antes y un después", asegura.

En el proceso creativo, La Gabi descubrió una seguridad renovada en sí misma y en la música que quiere proyectar:

"Ahora sé exactamente qué sonido quiero llevarle a la gente. Me siento más segura y tranquila... simplemente ponerlo sobre la mesa", confiesa.

La canción se convierte así en un himno al amor propio y a la fortaleza emocional.

"Si una relación es un va y ven constante, llega un momento en que tienes que centrarte en ti misma. Si algo no ha funcionado tantas veces, no va a funcionar. Es decidir que no, y ya", afirma.

Su visión sobre vulnerabilidad y fuerza es clara: para La Gabi, ser vulnerable no es un signo de debilidad, sino una forma de poder.

"Para mí, ser vulnerable es ser fuerte. Expresar tus emociones, incluso llorar, eso es fortaleza. No es un balance entre dos cosas distintas; es la misma palabra: fuerza. Mucha gente piensa que ser fuerte es que no te duela nada, pero no. Si puedes decir ´me dolió´ y sabes expresarlo, eso es verdadera fuerza", explica.

Empoderamiento femenino y colaboración

Más allá de su música, La Gabi ha utilizado su plataforma para visibilizar y empoderar a las mujeres en la industria urbana. Su participación en proyectos como "Hembrismo" y el movimiento Embrismo refleja su compromiso con la colaboración y la creación de espacios donde las artistas femeninas puedan brillar.

"Enbrismo fue un proyecto increíble. Nos unió para mostrar que estamos aquí, que las mujeres podemos crear música juntas y abrir puertas en la industria", comenta.

Su trabajo con otras artistas emergentes y reconocidas reafirma su posición como referente de una nueva generación que combina talento, autenticidad y empoderamiento. La Gabi no solo canta, sino que inspira a decir "ya yo no vuelvo pa´ ahí ni loca", un mensaje de independencia emocional y autovalor.

Del escenario al corazón del público

Interpretar canciones tan personales frente a miles de personas es una experiencia que La Gabi describe como única.

"Es lo mejor del mundo. Me encanta conectar con la gente en el escenario; es una mezcla de adrenalina y emoción que no tiene comparación", dice.

Cada show se convierte en un espacio donde los sentimientos se comunican más allá de las palabras. La vulnerabilidad de sus letras, unida a la fuerza de su presencia escénica, logra que el público no solo escuche, sino que sienta cada canción.

Mirando hacia el futuro

Con "Maldita Guerra", La Gabi establece un precedente de madurez artística. La canción combina ritmo, actitud y vulnerabilidad, y prepara el terreno para la próxima etapa de su carrera. La artista adelanta que vienen colaboraciones y un proyecto conceptual que explorará aún más su sonido y su mensaje.

"Vienen colaboraciones y un proyecto muy conceptual que me tiene muy emocionada. Después de Maldita Guerra, vendrán felicidad, paz y amor. Es bueno seguir amando, incluso después de experiencias difíciles", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/5858863478699544222605316887768435550141826n-590c49b8.jpg La Gabi en una imagen promocional.

Su evolución refleja una artista que conoce su valor, sabe lo que quiere y no teme asumir riesgos. La Gabi ha transformado la experiencia del desamor en un mensaje universal de fuerza y autenticidad, demostrando que la música puede ser un vehículo de empoderamiento y resiliencia.

Hoy, La Gabi se perfila como una artista integral: caribeña, auténtica, sensual y poderosa. Su música, sus mensajes y su presencia escénica consolidan un discurso que resuena con una generación que busca autenticidad, amor propio y determinación. Cada canción es un recordatorio de que decir "ya yo no vuelvo pa´ ahí ni loca" no es cerrar puertas, sino abrirse a la felicidad y al respeto propio.

"Maldita Guerra" está disponible en todas las plataformas digitales, y marca un nuevo capítulo en la historia de una artista que sigue definiendo su camino con fuerza, pasión y autenticidad.