El intérprete de "Tik Tok" repasa sus 20 años de carrera, su paso por el Ejército y la emoción de debutar como nominado a Bachata del Año

Al bachatero Eudis El Invencible le costó 20 años de carrera vivir la etapa de notoriedad, viralidad y cantidad de fiestas que protagoniza actualmente.

Denominado como el "Showman de la bachata" por sus peculiares shows, donde canta, baila, se despatilla, besa al público, salta, y hasta se 'gabea' de cualquier mata o columna, Eudis Alcántara Valdez, su nombre de pila, confiesa que él es un personaje en tarima y encontró la manera de ser diferente entre los bachateros.

En una visita a Diario Libre, Eudis El Invencible celebró su primera nominación a los Premios Soberano 2026 en el renglón Bachata del Año por la canción "Tik Tok". Puntual, centrado, y calmado (contrario a sus shows), el cantante se sinceró en entrevista con este medio sobre su trayectoria y lucha por su lugar en la música.

"Es un sueño hecho realidad. Después de tanto tiempo en la música, que Acroarte me tome en cuenta es una bendición", confiesa.

De Elías Piña al Ejército... y de ahí a la tarima

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/3b2d51c6-e839-4e41-bfae-03107507a109-bbfdb3cb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/3b2d51c6-e839-4e41-bfae-03107507a109-bbfdb3cb.jpg Eudis El Invencible promueve nueva música. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Nacido en Elías Piña, emigró a Santo Domingo a los 17 años para ingresar al Ejército de República Dominicana. Allí comenzó cantando en actividades internas y agrupaciones militares.

"No entré como músico, entré como guardia de línea ", recuerda. Dice que sus compañeros guardias apoyaban su talento.

De día era militar y de noche bachatero; peinó los colmadones y carwash del país. "Dormía una hora, a veces nada, pero jamás falté a mi deber. Nunca me metieron preso. Vendí mi vehículo que tenía en ese tiempo para invertirlo en la música , perdí el carro y no me pequé ", narra Eudis.

En 2006 se integra formalmente a una agrupación y en 2008 decide lanzarse con proyecto propio. Le puso tanto empeño a la música que luego pudo comprarse una minivan, cargaba a sus músicos y la manejaba él mismo. Y todavía hoy es su propio chófer, algo que cuenta con orgullo.

"Hasta que Dios quiera voy a ser bachatero. Pero si muero, y vuelvo a nacer, vuelvo a ser bachatero y guardia otra vez" Eudis El Invencible Cantante “

De "El que no bebe" al "Tik Tok

Aunque desde 2014 ya tenía un himno popular con "El que no bebe", recientemente ha sido el tema "Tik Tok" que lo colocó en otro nivel. La canción, compuesta por David Paredes, se viralizó apenas dos días después de subirla a plataformas.

Por este sencillo compite en la categoría más exigente de la bachata, frente a nombres como Anthony Santos, Frank Reyes, Zacarías Ferreira y Raulín Rodríguez. "Voy a competir con los generales, los jefes, los patrones... y yo también me siento un ganador", afirma Eudis El Invencible.

El fenómeno del show

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/a1bd98d5-f0cf-4e10-9a7f-4a9f25ebb83d-0d9d7b15.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/a1bd98d5-f0cf-4e10-9a7f-4a9f25ebb83d-0d9d7b15.jpg Eudis afirma que rompió su propio récord en fiestas en diciembre. (KEVIN RIVAS)

Eudis El Invencible afirma que hace entre 25 y 40 bailes al mes, e implantó su propio récord personal de 73 presentaciones en diciembre de 2025. "Yo le tengo respeto al trabajo como si fuera mi papá. Porque el tiempo hay que aprovecharlo; el tiempo de usted estar libre va a llegar solo", subraya.

El "loco" que muchos catalogan en tarima distó del que estaba sentado en la entrevista y explicó que su profesionalismo no está en juego.

Sobre las críticas por su estilo alegre y alocado, dijo: "Eso me motiva. Yo hago mi trabajo dignamente. No le hago daño a nadie". En casa, asegura, su esposa e hijos entienden que el personaje es parte del espectáculo. "En la tarima soy Eudis El Invencible; fuera de ella soy Alcántara Valdez".

Referentes y sueños pendientes

Eudis El Invencible es un fan confeso de Anthony Santos desde niño, y su mayor inspiración, al punto de que su primer vehículo solo sonaba con música del "Mayimbe". Mis canciones favoritas son "La robaíta", "Quién te engañó". Mi primer jumo me lo di yo con esa bachata", dijo.

Recuerda con emoción la primera vez que subió a cantar junto a él en una fiesta militar hace unos 15 años. "Estaba tan nervioso que no pude cantar bien", admite. Hoy mantienen una relación cordial y no descarta una futura colaboración.

Mientras tanto, prepara nueva música. Tras los Soberano lanzará "No la dejé ir", un tema que promete conversación y polémica.

Un consejo hacia los nuevos. "Siga hacia adelante, haciendo las cosas correctas, y persiga su sueño. Recuerde que nadie va a venir y le va a entregar un saco de dinero por su linda cara... Trabaje, que lo que usted consigue con esfuerzo y sacrificio, usted lo va a valorar. Todos los bachateros cogieron su pela. Todos".

"Yo soy un afortunado de Dios". Hago lo que amo, vivo de la música al 100% y sigo soñando", concluye Eudis El Invencible.