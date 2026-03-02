Pavel Núñez actuará en los Premios Soberano 2026

Pavel Núñez en una imagen de archivo. El cautautor fue confirmado en los Premios Soberano 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Pavel Núñez formará parte de los segmentos musicales de los Premios Soberano 2026, en una presentación centrada en canciones de su propio repertorio.

El artista adelantó que su participación estará basada en un recorrido por algunos de los temas más conocidos de su carrera, con la intención de propiciar un momento de conexión con el público.

"Será un segmento hecho desde el corazón. Quiero que la gente cante conmigo y se reencuentre con canciones que han sido parte de sus historias personales", expresó.

Núñez ha mantenido una relación constante con estos galardones desde que fue reconocido como Revelación del Año en 2002. Posteriormente ha obtenido premios en categorías como Cantante Solista y Compositor del Año en distintas ediciones.

El cantautor señaló que esta será la primera vez que interprete su propia música en el escenario de la premiación, tras haber participado anteriormente en homenajes dedicados a otros artistas.

La ceremonia se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr..

La gala estará conducida por Irving Alberti y Georgina Duluc. La transmisión en República Dominicana será a través de Color Visión, mientras que en Estados Unidos se emitirá por Univision y la plataforma ViX.

Más

La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y contará con la conducción de Karen Yapoort , Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

iniciará a las y contará con la conducción de , Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria. Los premios son organizados por Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) desde 1985 y cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. En 2026, la premiación celebrará su edición número 41.