Premios Soberano 2026: los populares exponentes que se presentarán en segmento urbano y bachatero

El segmento musical contará con la participación de Crazy Design, Jezzy, Donaty y Dalvin La Melodía. ( FUENTE EXTERNA )

El movimiento urbano y la bachata tendrán un espacio destacado en la gala de los Premios Soberano 2026, con la participación de varios artistas confirmados que prometen un espectáculo dinámico y diverso.

El productor y cantante urbano Crazy Design se sumará al segmento musical urbano, aportando experiencia y energía al escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito el miércoles 18 de marzo, a partir de las 7:00 de la noche.

Otro artista confirmado es Jezzy, quien llevará su estilo y presencia escénica a la ceremonia.

Además, Donaty se unirá al segmento urbano, presentando su estilo propio y celebrando su primera nominación en la categoría Colaboración del Año por el tema "Qué sensación", junto a Arcángel.

En el terreno de la bachata, Dalvin La Melodía hará su primera aparición en los Premios Soberano, tras ser nominado como Revelación del Año.

Su participación se espera como uno de los momentos más destacados de la noche, aportando energía y talento al segmento musical.

La combinación de artistas urbanos consolidados, figuras emergentes y la bachata promete un espectáculo variado y representativo del panorama musical dominicano, en una gala que celebra lo mejor del arte y la cultura del país.

