Quevedo lanza "Ni borracho", un merengue inspirado en el carnaval canario
La canción combina elementos de la verbena canaria y del merengue dominicano
El cantante español Quevedo ha publicado el sencillo "Ni borracho", una canción en la que pone el foco en sus orígenes y en la cultura popular de las Islas Canarias.
Tras la etapa vinculada a su proyecto "Buenas Noches", el artista regresa con un tema que remite a su entorno personal y a su lugar de procedencia. Criado en Las Palmas de Gran Canaria, Quevedo ha incorporado de forma recurrente referencias a las Islas Canarias en su trayectoria dentro de la música urbana.
"Ni borracho" combina elementos de la verbena canaria y del merengue. La producción incluye timbales, coros y una banda de músicos, con una estructura orientada a la interpretación en espacios festivos.
El videoclip se desarrolla en un contexto vinculado al carnaval canario. En las imágenes participan personas cercanas al artista y representantes de la escena local. La puesta en escena incluye una carroza y referencias a agrupaciones y tradiciones del archipiélago.
En declaraciones previas al lanzamiento, el cantante señaló que el tema busca involucrar a quienes forman parte de las celebraciones, entre ellos comparsas, murgas y agrupaciones como Banda de Agaete y Los Gofiones, a las que mencionó como parte de sus influencias.
El año pasado, Quevedo actuó en la República Dominicana en un concierto organizado por el empresario Gamal Haché.
- El lanzamiento llega después de "Tuchat", publicado el 7 de julio del año anterior. La nueva canción comenzó a difundirse tras un adelanto compartido en redes sociales, en el que el artista aparecía junto a Hirahi Afonso interpretando parte del tema con un timple.
- Con esta publicación, el cantante aborda el carnaval como eje temático y retoma referencias directas a las tradiciones musicales y festivas de su comunidad.