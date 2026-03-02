×
Quevedo lanza "Ni borracho", un merengue inspirado en el carnaval canario

La canción combina elementos de la verbena canaria y del merengue dominicano

    Quevedo lanza "Ni borracho", un merengue inspirado en el carnaval canario
    Escena del video del tema de merengue "Ni borracho", donde hace honor a las Islas Canarias. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante español Quevedo ha publicado el sencillo "Ni borracho", una canción en la que pone el foco en sus orígenes y en la cultura popular de las Islas Canarias.

    Tras la etapa vinculada a su proyecto "Buenas Noches", el artista regresa con un tema que remite a su entorno personal y a su lugar de procedencia. Criado en Las Palmas de Gran Canaria, Quevedo ha incorporado de forma recurrente referencias a las Islas Canarias en su trayectoria dentro de la música urbana.

    "Ni borracho" combina elementos de la verbena canaria y del merengue. La producción incluye timbales, coros y una banda de músicos, con una estructura orientada a la interpretación en espacios festivos.

    El videoclip se desarrolla en un contexto vinculado al carnaval canario. En las imágenes participan personas cercanas al artista y representantes de la escena local. La puesta en escena incluye una carroza y referencias a agrupaciones y tradiciones del archipiélago.

    En declaraciones previas al lanzamiento, el cantante señaló que el tema busca involucrar a quienes forman parte de las celebraciones, entre ellos comparsas, murgas y agrupaciones como Banda de Agaete y Los Gofiones, a las que mencionó como parte de sus influencias.

    El año pasado, Quevedo actuó en la República Dominicana en un concierto organizado por el empresario Gamal Haché.

    Infografía
    El cantante español Quevedo sigue apostando por el merengue urbano. (FUENTE EXTERNA)

    Más

    • El lanzamiento llega después de "Tuchat", publicado el 7 de julio del año anterior. La nueva canción comenzó a difundirse tras un adelanto compartido en redes sociales, en el que el artista aparecía junto a Hirahi Afonso interpretando parte del tema con un timple.
    • Con esta publicación, el cantante aborda el carnaval como eje temático y retoma referencias directas a las tradiciones musicales y festivas de su comunidad.
