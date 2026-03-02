Yasser Tejeda: "Es una experiencia increíble estar en Broadway"

Yasser Tejeda junto a Juancho Herrera y Román Díaz en la obra de Broadway. ( WELLINGTON BALBUENA )

El cantautor y músico dominicano Yasser Tejeda continúa sumando logros a su carrera en Estados Unidos. El pasado miércoles debutó en el galardonado musical Buena Vista Social Club en Broadway, que relata la trayectoria de la legendaria agrupación cubana, una producción que este año fue premiada en la gala del Grammy por su música y que también ha sido reconocida con varios premios Tony, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del teatro musical actual.

Este logro representa un avance importante en su proyección internacional y fortalece su presencia en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

-Quisiéramos que nos compartas los detalles de esta actividad y lo que representa para tu carrera estar en ese musical.

Empecé el pasado miércoles en Broadway en la obra Buena Vista Social Club en el Schoenfeld Theatre, en Broadway.

Es un musical con muchos muchas variantes, porque la melodía de Buena Vista Social Club es increíble y ha llegado al mundo.

Para mí ha sido un reto muy bonito porque he tenido que aprender un instrumento nuevo, el cuatro cubano, que es como el tres cubano, pero con una cuerda extra. He tenido que dominarlo y conocer un nuevo vocabulario musical. Esa experiencia ha sido buenísima con los ensayos y la pasada semana hice mi debut en Broadway.

Nunca imaginé que estaría en Broadway. Este año estaré participando todos los miércoles de marzo, luego martes y miércoles en abril, y así sucesivamente. Soy parte de la compañía y seguimos colaborando. La obra ha ganado cinco premios Tony, incluyendo reconocimientos por la danza, los actores y la historia, y también se llevó el Grammy este año por su música.

Invito a todos los que vengan a Nueva York a verla y, si pueden, un miércoles, que es cuando estaré participando. He sido parte de ese equipo desde finales de 2022, cuando hice la audición. Me contactaron y me hablaron del proyecto. Aunque no venía directamente de ese mundo, decidí hacerlo y fui elegido.

Participé en los ensayos y en los workshops mientras desarrollaban el proyecto. Cuando pasó a Off-Broadway, yo estaba en medio de la gira de mi disco La Madrugada y no pude integrarme en ese momento. Pero ahora me dieron la bienvenida nuevamente a la familia. Estoy participando de forma parcial, pero soy parte del equipo. Para mí es un honor representar a la República Dominicana. Creo que soy el único dominicano en la obra, y es una experiencia increíble.

-Tu vinculación con esta producción comenzó hace algún tiempo. En el contexto actual, ¿qué importancia tiene este musical para la representación latina en Estados Unidos?

Es increíble porque es uno de los pocos musicales latinos actualmente en Broadway. El texto es en inglés para que todo el mundo lo entienda, pero todas las canciones son en español, como Buena Vista Social Club.

Es muy importante esa representación latina en este momento. La obra tiene alrededor de un 98 % de ocupación y casi siempre está lleno. Eso reafirma nuestra presencia en Estados Unidos y la historia de los latinos en este país. Es muy significativo que una obra así esté siendo reconocida y presentada a casa llena casi todos los días.

-¿Puedes comentar sobre la dramaturgia de la obra?

La historia muestra cómo surgió Buena Vista Social Club. Presenta una mezcla entre pasado y presente, desde los inicios con Omara Portuondo y los trovadores como Compay Segundo e Ibrahim Ferrer en el Buena Vista Social Club, donde interpretaban música cubana de raíz.

También aborda aspectos políticos y muestra los cambios que ocurrieron antes y después de la Revolución cubana. Presenta las decisiones que tuvieron que tomar muchos artistas, algunos que se quedaron y otros que emigraron.

La obra narra, además, el proceso de grabación del disco, que no fue fácil. Hubo muchos obstáculos antes de lograrlo. Cuando fui a verla con mis padres, me emocioné mucho porque te transporta a esa época y muestra todo el recorrido hasta el reconocimiento internacional.

-Este proyecto también impacta tu carrera personal. ¿Cómo manejas tu agenda artística en paralelo?

Sigo trabajando en mi próximo disco, que planeo lanzar el año que viene. Lo estoy produciendo con Eduardo Cabra, en Puerto Rico. Es un proceso que estamos desarrollando poco a poco.

También sigo con mis proyectos educativos, impartiendo clases sobre música dominicana y colaborando con Carnegie Hall. Ahora soy parte de un videojuego educativo que lanzarán, donde represento la cultura dominicana y explico el ritmo de palo de forma interactiva.

Sigo componiendo y aprendiendo. Este año ha sido de mucho crecimiento. Y he tomado clases de composición y masterclasses para seguir mejorando.

También, en lo personal, este año nació mi hijo el 29 de diciembre. Ha sido una experiencia muy especial.

Broadway es un sueño cumplido "Es una experiencia increíble estar en Broadway. Representar a Dominicana en una obra ganadora del Grammy y premiada con Tony, es algo muy especial para mi carrera. También lo veo como una responsabilidad, porque no estoy aquí solo como músico, sino como dominicano, llevando nuestra identidad".