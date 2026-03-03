Diez canciones que has cantado mil veces... y quizás no sabías que son de artistas dominicanos

Kat DeLuna, Anayka, los actores Guillermo Dávila y Sonya Smith, protagonistas de la telenovela venezolana "Cara sucia", cuyo tema de entrada es cantado por la agrupación dominicana Altamira Banda Show y el dúo Braho, en cuyo reportorio está la exitosa canción "El amor no tiene lógica". ( FUENTE EXTERNA )

Más allá de las superestrellas contemporáneas, la República Dominicana ha aportado intérpretes que, con uno o varios temas, lograron conquistar mercados internacionales.

Desde el reggae en español de los 90 hasta las baladas románticas y fusiones tropicales, estos artistas demuestran que el talento dominicano ha sido clave en la banda sonora de varias generaciones en América Latina y más allá.

Este listado destaca algunos de esos éxitos interpretados por dominicanos que alcanzaron notoriedad mundial, sin incluir a las grandes superestrellas contemporáneas ya consagradas como Juan Luis Guerra, Romeo Santos o Natti Natasha, entre otros.

1. "Rica y apretadita" – Anayka (1995)

Artista: Anayka Fox

Canción: Rica y Apretadita (1995)

(1995) Colaboración: El General

Álbum: Es Mundial

El clásico del reggae en español de los años 90, popular por la frase "No me trates de engañar", fue interpretado por la dominicana Anayka junto al panameño El General.

Aunque muchos desconocen su origen, Anayka es la voz femenina original del éxito, que se convirtió en himno de fiestas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Tras el boom del tema, firmó con la compañía de El General y grabó varias canciones que nunca llegaron a consolidarse en un álbum formal. En 2013 intentó regresar con la bachata "Esta noche eres mío", pero finalmente se retiró tras la muerte de su madre, dedicándose a la industria de la belleza.

2. "Tres Palabras" – Carlos Silver

Artista: Carlos Silver

Canción: Tres Palabras

Antes de ser noticia por sus intentos de récord Guinness, Carlos Silver logró internacionalizar la balada romántica "Tres palabras".

El videoclip fue protagonizado por la reconocida actriz mexicana Edith González, lo que dio mayor proyección al sencillo. La canción es una oda al amor apasionado y obsesivo, consolidándolo como intérprete romántico.

3. "El amor no tiene lógica" – Braho

Agrupación: Braho

Origen: Castillo, provincia Duarte, República Dominicana

Aunque muchos no lo saben, esta balada pertenece a un grupo dominicano de bachata y merengue romántico.

Con Miguel Braho como figura central, también posicionaron temas como "Diccionario" y "Primavera", logrando difusión internacional en el mercado latino.

4. "Antología de caricias" – Jean Carlos Núñez (1990)

Intérprete: Jean Carlos Núñez

Telenovela: Cara sucia

Este tema se convirtió en un éxito internacional al ser la canción oficial de la popular telenovela venezolana producida por Venevisión.

La exposición televisiva llevó la canción a toda América Latina y consolidó su impacto en la década de los 90.

En 1993 fue grabada en versión bachata por Anthony Santos en su álbum La batalla, generando incluso disputas legales por derechos de autor años después.

5. "Si de amor ya no se muere" y "Me muero por estar contigo"

Artista: Fausto Rey

Con una carrera que incluye contrato con Fania Records en los años 70, Fausto Rey ha sido uno de los intérpretes dominicanos más versátiles, abarcando bolero, salsa, merengue y jazz, con presentaciones internacionales en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Cuba y otros países.

6. "Los caminos de la Vida" y "Mi calle triste"

Artista: Camboy Estévez

Radicado en Estados Unidos desde los años 60, Camboy es considerado uno de los grandes intérpretes románticos dominicanos, con una voz potente y formación académica en canto.

7. "Tu amor no es garantía" – Anaís

Artista: Anaís

Álbum: Con todo mi corazón

Aunque su mayor éxito fue con su versión del tema de Ednita Nazario,"Lo que son las cosas", la cantante dominicana logró posicionarse en el Top 40 latino con el sencillo "Tu amor no es garantía".

También alcanzó el Top 30 con "Sólo mío", consolidando presencia en los charts latinos en varias ocasiones.

8. "Whine Up" – Kat DeLuna (2007)

Artista: Kat DeLuna

Colaboración: Elephant Man

"Whine Up" fue uno de los grandes éxitos de mediados de los 2000, alcanzando certificaciones de oro y fuerte rotación internacional.

Kat DeLuna fusionó pop, R&B, merengue y dance, siendo reconocida por Billboard como una artista con una fuerza vocal comparable a Selena. Fue nominada a premios Billboard y reconocida por MTV Tr3s.

9. "Jardín prohibido" – Alex Bueno

Artista: Alex Bueno

Aunque conocido mayormente por bachata y merengue, Alex Bueno popularizó esta salsa romántica que se convirtió en uno de los clásicos del género a nivel mundial, destacándose por su interpretación emotiva.

10. "Señora" – Gio Williams (2005)

Artista: Gio Williams

La canción "Señora" es uno de los temas románticos interpretados por el cantante de origen dominicano Gio Williams, quien se dio a conocer internacionalmente tras ganar la competencia Nuevas Voces de América de la cadena Telemundo.

Producido por Emilio Estefan, el tema se caracteriza por una letra directa, intensa y cargada de romanticismo, donde la voz de Gio destaca por su potencia y dramatismo interpretativo, elementos que lo posicionaron como una de las promesas de la balada latina a mediados de los 2000.

Leer más El erotismo elegante en la música de ayer; canciones románticas que hablaban de sexo sin decirlo