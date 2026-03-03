Gabriela Gómez impulsa en EE. UU. el festival internacional Sounding Kiskeya

Gómez Estévez se ha distinguido por promover obras innovadoras e inclusivas y por impulsar estrenos de compositores emergentes. ( FUENTE EXTERNA )

La directora dominicana Gabriela Gómez Estévez continúa consolidando su proyección internacional con la creación de Sounding Kiskeya: Music Festival and Research Symposium, un festival dedicado a la música y la cultura de la isla de Quisqueya que se celebrará del 4 al 8 de marzo de 2026 en la Universidad de Cornell, en Nueva York.

El evento, co-curado junto al investigador y músico haitiano Jean Bernard Cerin, reunirá a académicos, intérpretes y estudiantes para explorar las tradiciones musicales de la República Dominicana y Haití mediante conciertos, ponencias y paneles centrados en el intercambio cultural, el folklore, la identidad y las prácticas musicales del Caribe.

Como parte central del programa, Gómez Estévez dirigirá al Cornell Contemporary Chamber Orchestra en un concierto especial que contará con la participación de la reconocida violinista dominicana Aisha Syed.

"Estoy profundamente emocionada de poder compartir la música de nuestra isla con mis estudiantes y con la comunidad universitaria y local. Este festival nace del deseo de crear un espacio donde este repertorio pueda estudiarse, interpretarse y celebrarse con el mismo compromiso artístico y académico que otras tradiciones musicales", expresó Gómez Estévez.

Con Sounding Kiskeya, Gómez Estévez y Cerin promueven el diálogo cultural y acercando el patrimonio musical de Quisqueya a nuevas audiencias.

El repertorio propondrá un diálogo entre obras clásicas y modernas y las tradiciones musicales caribeñas, reafirmando el compromiso del festival con la diversidad estética y cultural.

El simposio incluirá además la participación de especialistas internacionales como Angelina Tallaj y Paul Austerlitz, fortaleciendo el intercambio académico y artístico entre el Caribe y Estados Unidos.

Una trayectoria de Gómez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/85dfd166-2f17-43ec-b4ab-208afa315763-export-baa836a0.png

La directora dominicana Gabriela Gómez Estévez ha forjado una carrera internacional como intérprete y apasionada defensora de la música nueva y el repertorio diverso.

Fundadora en 2021 del festival de ópera contemporánea Operability, Gabriela Gómez Estévez se ha distinguido por promover obras innovadoras e inclusivas y por impulsar estrenos de compositores emergentes en colaboración con conjuntos e instituciones académicas.

En 2023 fue galardonada con el Premio James Conlon de Director como becaria en el Festival y Escuela de Música de Aspen, regresando como directora invitada en 2024. Ese mismo año debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana, ampliando su presencia en importantes escenarios sinfónicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/gabriela-gomez-1jpg-20250114kenyanagisawaphotocornellorchestras-12-dd559b1b-focus-min014-035-1600-1067-dc5c9a51.jpg La directora dominicana Gabriela Gómez Estévez.

Su carrera incluye compromisos con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Virginia, la Sinfónica de Nueva Jersey y la Filarmónica de Orlando, así como presentaciones en Estados Unidos, España, Panamá y República Dominicana. Además, su labor investigativa se centra en la recuperación y difusión de la obra sinfónica de la compositora dominicana Margarita Luna García.