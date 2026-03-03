Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera en Altos de Chavón

Hay voces que no envejecen. Se instalan en la memoria y se vuelven el playlist secreto de innumerables recuerdos. La de Isabel Pantoja es una de ellas.

Cinco décadas después de iniciar una carrera que redefinió la copla contemporánea y marcó a varias generaciones, la artista española volverá a presentarse en República Dominicana el próximo 23 de mayo en el anfiteatro de Altos de Chavón, con su gira mundial "50 Aniversario", en una producción concebida por ED Live.

El concierto no es un simple repaso de éxitos. Es la puesta en escena de una trayectoria que ha atravesado tendencias, épocas y formatos sin perder vigencia. En esta ocasión, el repertorio será interpretado en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, cuya presencia aporta autoridad y rigor musical a la velada.

Las entradas están disponibles desde este miércoles 4 de marzo en Uepa Tickets, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia una de las noches más esperadas de la temporada.

La dirección estará a cargo del maestro Amaury Sánchez, figura clave en la evolución de la escena sinfónica dominicana, quien asume el reto de traducir la intensidad emocional de Pantoja al lenguaje orquestal.

Temas como Marinero de luces, Así fue, Se me enamora el alma, Era mi vida él y Hoy quiero confesarme adquirirán otra dimensión, arropados por una sonoridad amplia, dramática y elegante.

ED Live, responsable de la apuesta artística, articula una propuesta trabajada con precisión, donde la música dialoga con el espacio y cada componente, desde las luces y los arreglos hasta la ejecución escénica y técnica, responde al pulso artístico de la noche.

