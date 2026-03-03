Toque Profundo lanza en vinilo su emblemático álbum "Vivo"

Toque Profundo reafirma su vigencia y demuestra que la música que nace con autenticidad. ( FUENTE EXTERNA )

La legendaria banda dominicana Toque Profundo vuelve a conectar con sus seguidores desde la raíz más auténtica del rock: el vinilo.

El próximo miércoles 18 de marzo, la agrupación realizará un ´meet & greet´ especial con motivo del lanzamiento oficial en formato físico de su emblemático álbum "Vivo", en un encuentro pautado para las 8 de la noche en The Bulldog Pub, con entrada libre.

Originalmente lanzado en 2014 y exclusivamente en formato digital, Vivo marcó un momento trascendental en la trayectoria de la banda. Doce años después, el álbum ve la luz por primera vez en formato físico, convirtiéndose en una pieza de colección para los amantes del rock dominicano.

La producción incluye temas que se han convertido en verdaderos himnos generacionales como "El experimento", "Rock radio" y "Mentira", canciones que, por su fuerza lírica, calidad sonora e innovación musical, trascendieron su tiempo hasta alcanzar categoría de clásicos contemporáneos.

Para esta ocasión especial, se realizó una edición limitada en vinilo, cuidando cada detalle para ofrecer una experiencia sonora y visual a la altura de su legado, indica una nota de prensa.

El álbum fue remezclado en AM Studio por Tomás Álvarez y masterizado por el reconocido ingeniero argentino Eduardo Bergallo, célebre por su trabajo con Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Además, la portada fue rediseñada por la destacada ilustradora Mabel Manzano, aportando una nueva dimensión estética que dialoga entre la memoria y la modernidad.

El ´meet & greet´ será una oportunidad única para que los seguidores compartan de cerca con los integrantes de la banda, adquieran el vinilo, obtengan autógrafos y celebren juntos un álbum que no solo capturó la energía de una etapa crucial del grupo, sino que también consolidó su influencia dentro del rock dominicano.