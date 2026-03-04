Vogue Latinoamérica incluye a Tokischa en su lista de 20 latinas menores de 30 con más proyección

Tokischa en una imagen de archivo durante una sesión de foto realizada en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera dominicana Tokischa fue incluida en la lista de las 20 cantantes latinas menores de 30 años que, según Vogue Latinoamérica, están influyendo en la escena creativa global en 2026.

El listado reúne a creadoras de distintos ámbitos que, de acuerdo con la publicación, están aportando nuevas perspectivas al panorama artístico internacional. En el caso de Tokischa, la revista destaca su propuesta musical vinculada al dembow y al rap, así como una puesta en escena que combina elementos performáticos y una narrativa directa.

Vogue señala que la artista ha desarrollado un proyecto que aborda temas relacionados con libertad individual, identidad y cuestionamientos a normas culturales tradicionales, aspectos que han generado debate dentro y fuera de la industria musical.

En la selección también figuran nombres como Maria Becerra y Becky G, entre otras intérpretes latinas menores de 30 años con presencia internacional.

Se destaca a nivel internacional

Este reconocimiento se suma a la actividad reciente de Tokischa en plataformas digitales y escenarios fuera de República Dominicana, donde ha participado en colaboraciones y presentaciones en distintos mercados.

