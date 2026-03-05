"La Romana", el pegajoso tema de Aron Luix inspirado en República Dominicana

El artista Aron Luix, quien presentó su nuevo sencillo "La Romana", en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El artista Aron Luix estrenó el sencillo "La Romana", un tema que combina elementos del ritmo urbano con referencias al ambiente tropical y a la República Dominicana.

El lanzamiento coincidió con la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional dominicana, fecha que el artista tomó como referencia para presentar una canción vinculada a sus raíces.

"La Romana" desarrolla una historia centrada en el encuentro entre dos personas en un contexto de playa y vida nocturna, con menciones a espacios privados, noches de fiesta y escenarios caribeños.

El sencillo forma parte de una nueva etapa musical para Aron Luix y fue publicado bajo el sello AP Global Music, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en el público latino.

"La Romana" se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música.