El Blachy lleva el merengue típico a escenarios de Estados Unidos durante su actual gira

El artista dominicano El Blachy durante una de sus presentaciones. ( FOTO DE ARCHIVO )

El merengue típico continúa ganando presencia en escenarios internacionales con la actual gira por Estados Unidos del artista dominicano Blas Dario Fragoso, conocido como El Blachy, quien desarrolla una agenda de presentaciones y actividades mediáticas hasta el próximo 29 de marzo.

Durante este recorrido, el intérprete ha participado en diversos eventos vinculados a la comunidad dominicana en el exterior. Entre ellos figuran el Festival Independencia Dominicana en Orlando, así como presentaciones relacionadas con los conciertos de La Mega y el evento musical Invasión Tropical, celebrado en Orlando y Nueva Jersey.

La agenda también incluyó su participación en actividades conmemorativas de la independencia dominicana en la ciudad de Elizabeth, donde se realizan encuentros culturales dirigidos a la diáspora.

Como parte de su presencia en medios internacionales, el artista ha ofrecido entrevistas en programas de la cadena Telemundo, espacios donde abordó temas relacionados con su carrera y la difusión del merengue típico fuera del país.

En medio de la gira, el músico tiene previsto realizar una breve pausa para asistir a los Premios Soberano 2026, ceremonia dedicada a reconocer el trabajo de figuras del arte y el entretenimiento dominicano. Tras su participación en el evento, retomará sus compromisos en Estados Unidos.

La programación pendiente incluye presentaciones en ciudades como The Bronx, Danbury, Passaic, Brooklyn, Manhattan, Queens, Union City y Filadelfia, entre otras localidades.

A través de sus redes y declaraciones públicas, El Blachy ha agradecido el respaldo del público, de los empresarios vinculados a la gira y de los medios de comunicación que han seguido su trayectoria durante este proceso.