Ismael de la Rosa "El Bola" y José del Tomate realizan concierto en Santo Domingo

Ismael de la Rosa "El Bola", Antonio Amaya "Petete" y José del Tomate en Bellas Artes. Con este concierto, la Embajada de España busca acercar lo mejor del flamenco al público de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El sevillano Ismael de la Rosa, conocido artísticamente como "El Bola", se presentó el miércoles 4 de marzo a las 8:30 p.m. en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, en Santo Domingo.

Acompañado por José del Tomate a la guitarra y Antonio Amaya "Petete" al baile y las palmas, y ante una sala abarrotada , los tres jóvenes artistas, herederos de importantes sagas del flamenco , deleitaron al público con un repertorio de 12 piezas que recorrieron diversos palos del flamenco .

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el guiño a la música dominicana con la interpretación de " Burbujas de amor ", del maestro Juan Luis Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/e92074a6-5bbf-499d-95d5-b1db8302882a-d2055ee0.jpg Los artistas engalaron la noche flamenca. (FUENTE EXTERNA)

Durante el espectáculo, los artistas derrocharon entrega y pasión sobre el escenario, alternando momentos de cante, palmas, baile y brillantes solos de guitarra, que hicieron vibrar a los asistentes.

Recorrido desde el origen del flamenco

El concierto ofreció al público dominicano un viaje desde las profundidades de la tradición flamenca, en la que los tres artistas crecieron dentro de sus respectivas familias, conectando las raíces del género con la modernidad.

Como ejemplo de esta apertura, Ismael de la Rosa ha colaborado con C. Tangana, mientras que José del Tomate ha trabajado con artistas como Karol G.

Con este tipo de iniciativas, la Embajada de España busca acercar lo mejor del flamenco, género emblemático y patrimonio de la cultura española al público de la República Dominicana.

El Bola, nombre artístico de Ismael de la Rosa, desarrolla su carrera en torno al cante flamenco. Ha tenido el privilegio de trabajar con grandes figuras del género como La Chana, Güito, Farruquito, Antonio Canales, Esperanza Fernández, Alfonso Losa, Lola Greco, Rocío Molina, Manuel Liñán y Juana Amaya, entre otros.

Con una intensa trayectoria artística, ha participado en numerosos festivales, en incontables tablaos flamencos, ha realizado giras internacionales y cuenta ya con una producción discográfica propia.

Por su parte, José Fernández, conocido como "José del Tomate", nació en Almería en el seno de una familia de artistas —es hijo del reconocido guitarrista Tomatito—.

Desde pequeño creció rodeado de guitarras en un ambiente profundamente flamenco. A pesar de su juventud, ha actuado profesionalmente en importantes escenarios y ha acompañado a su padre en giras internacionales.