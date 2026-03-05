Antonia María Chabebe se une a On The Road para una noche de bossa nova en Lungomare

Antonia María Chabebe será la invitada especial del grupo On The Road en un concierto de bossa nova en Lungomare. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo musical On The Road prepara una noche especial para los amantes de la buena música.

Este jueves 5 de marzo, la banda se presentará en Lungomare Bar & Lounge, en Santo Domingo, con un concierto que contará con la participación de la versátil y extraordinaria voz de Antonia María Chabebe como invitada especial.

Reconocida por su potencia interpretativa y su elegancia vocal, Chabebe suma una dimensión única a cada escenario que pisa. Su presencia junto a la agrupación promete elevar la experiencia musical de la velada con una noche dedicada a lo más selecto de la bossa nova.

Trayectoria de altura

Con una sólida formación académica y artística, la cantante domina con naturalidad tanto el repertorio clásico como el popular, interpretando cada género con sensibilidad, técnica y una notable maestría. Es egresada de Luther College, en Iowa (Estados Unidos), y cuenta con certificación en el método Voiceworks, obtenida en Los Ángeles, California.

A lo largo de su trayectoria ha sido solista invitada de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica Juvenil y el Coro Nacional. En 2011 incursionó en el jazz dentro del reconocido espacio Jazz en Dominicana, ampliando aún más su versatilidad artística.

Desde 2005 forma parte de la Compañía Lírica Nacional de Bellas Artes, institución que dirige desde 2023, consolidando así una carrera marcada por la excelencia, el rigor musical y el compromiso con el arte.

Por su parte, On The Road nació en Santo Domingo como un trío surgido de tertulias musicales entre amigos. Con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un sexteto que hoy reúne a Aarón Taveras (batería), Fabio Ramírez (guitarra), Nat Ramírez (voz), Max Nicolás (teclado), Papatín de Castro (percusión) e Iván Castro (flauta).

Juntos ofrecen un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorre grandes clásicos de géneros como la bossa nova, la samba, el jazz clásico y los boleros, siempre con un sello elegante y relajado que invita a disfrutar sin prisa.

El concierto del jueves promete una velada donde la complicidad entre músicos, la calidad interpretativa y la atmósfera íntima del lugar se unirán para celebrar la música en su estado más puro.

Una cita ideal para quienes disfrutan de la bossa nova con sensibilidad y alto nivel musical.





