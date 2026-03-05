Tribunal ordena suspender comercialización de música de Omega "el Fuerte" sin su autorización

PRIMERA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL Auto núm. 034-2025-SADM-00028 NUC. 2025-0196476 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025); año ciento ochenta y dos (182) de la Independencia y ciento sesenta y tres (163) de la Restauración.

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, localizada en la cuarta planta del edificio que aloja la Jurisdicción Inmobiliaria, localizada en la esquina formada por las avenidas Independencia y Jiménez Moya de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; presidida por la juez Luis Borges Carreras Muñoz, quien dicta esta sentencia en sus atribuciones civiles y en audiencia pública, asistido por la secretaria, Lyanne Lisset Hernández Batista y el alguacil de Estrado de turno.

Con motivo de una solicitud de autorización para trabar medida cautelar, dirigida a este tribunal en fecha treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), mediante ticket número 2025-R0796204, por el señor Antonio Piter de la Rosa, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-1269813-9, domiciliado y residente, en esta ciudad; quien tienen como abogado constituido y apoderado especial al licenciado Wagner Rodríguez Mancebo, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 031-0494853-8, con estudio profesional común abierto en la avenida Winston Churchill, Torre Blue Mall, nivel 23, de esta ciudad; en lo adelante, parte solicitante.

En perjuicio de los señores José Altagracia Montaño Valdez y Roberto Ferrante y las sociedades comerciales Allegro Productions, Allegro Music Group, LLC. y Planet Records, LLC., de generales desconocidos.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

En fecha treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), el señor Antonio Piter de la Rosa, depositó por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, vía el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, una instancia contentiva de una solicitud de autorización para trabar medida cautelar. En la misma fecha, su conocimiento fue asignado a esta sala, mediante el auto número 13651-2025, dictado por el juez presidente de esta Cámara.

PRUEBAS APORTADAS

Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido: "Los Jueces no están obligados a enunciar las pruebas sino a ponderarlas1.

Vistos los documentos depositados por la parte solicitante, todos los cuales serán descritos y analizados más adelante por esta Sala, en cuanto interesen y sean útiles al caso que nos ocupa.

PONDERACIÓN DEL CASO

1. Hemos sido apoderados de una solicitud de Autorización para Trabar Embargo Retentivo e Inscripción de Hipoteca Judicial Provisional, dirigida a este tribunal en fecha treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), mediante ticket número 2025-R0796204, por el señor Antonio Piter de la Rosa, asunto para lo cual somos competentes conforme al artículo 44 de la ley 65-00, Sobre Derecho de Autor, así como al auto de asignación de sala número 13651-2025, de fecha treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

2. La parte solicitante, treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), mediante la presente instancia, peticiona a esta Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, de manera textual, lo siguiente: "Primero: En cuanto a la forma, acoger la presente Solicitud de Medida Cautelar o Conservatoria en materia de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor), por haber sido hecha de conformidad con las normas procesales que rigen la materia; Segundo: En cuanto al fondo, ORDENAR la suspensión inmediata a José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante, Allegro Productions, Allegro Music Group, LLC. y Planet Records, LLC., de toda forma de comercialización o distribución física o digital de las obras musicales del artista, sin la participación y/o autorización del señor Antonio Piter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega El Fuerte...

3. Vista la presente solicitud, cabe precisar que conforme al principio general de la prueba instituida en el artículo 1315 del Código Civil...

4. Del estudio de la glosa procesal, hemos verificado que, se encuentran depositados los actos auténticos de comprobación números 46/2025, 47/2025, 48/2025, 49/2025, 50/2025 y 51/2025...

5. En ese orden de ideas, con relación a las vías judiciales de protección de la propiedad intelectual...

6. Así mismo, el artículo 52 de la Constitución de la República, establece que: "Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas...

7. En el caso que nos ocupa, este tribunal ha verificado que el solicitante ha aportado documentos que constituyen indicios razonables de titularidad de los derechos que se alegan vulnerados...

En cuanto al astreinte

8. Por otro lado, la parte solicitante, el señor Antonio Piter de la Rosa, ha requerido la imposición de un astreinte ascendente a diez mil pesos dominicanos...

En cuanto al plazo para demandar al fondo

9. En cuanto al plazo para demandar al fondo, es necesario señalar que la Ley No. 65-00 tiene un vacío normativo...

10. En virtud de las disposiciones del artículo 127 de la ley número 834 de 1978, procede declarar ejecutoria este auto no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga.

RESUELVE

PRIMERO: En cuanto al fondo, acoge parcialmente la presente solicitud de auto para trabar medida cautelar... Ordena a los señores José Altagracia Montaño Valdez y Roberto Ferrante y las sociedades comerciales Allegro Productions, Allegro Music Group, LLC, y Planet Records, LLC., la suspensión inmediata de toda forma de uso y comercialización física o digital de las obras musicales del señor Antonio Piter de la Rosa. SEGUNDO: Fija a cargo de los señores José Altagracia Montaño Valdez y Roberto Ferrante y las sociedades comerciales Allegro Productions, Allegro Music Group, LLC, y Planet Records, LLC., un astreinte de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00), por cada día que estos dejen de dar cumplimiento a lo ordenado mediante esta sentencia. TERCERO: Fija un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la ejecución de este auto, dentro del cual los señores José Altagracia Montaño Valdez y Roberto Ferrante y las sociedades comerciales Allegro Productions, Allegro Music Group, LLC, y Planet Records, LLC., deberán demandar sobre el fondo la medida conservatoria autorizada precedentemente. CUARTO: Declara ejecutorio este auto, no obstante, cualquier recurso que se interponga contra el mismo.