Tribunal ordena suspender comercialización de música de Omega
La resolución también establece una penalidad de 1,000 pesos diarios por cada día de incumplimiento de la orden judicial

    Expandir imagen
    Tribunal ordena suspender comercialización de música de Omega el Fuerte sin su autorización
    Tribunal ordena suspender la comercialización de música de Omega. En esta imagen de archivo se ve al urbano durante una presentación en Baní. (FUENTE EXTERNA)

    La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó la suspensión inmediata de la comercialización y distribución de obras musicales del artista Omega El Fuerte cuando estas se realicen sin su autorización.

    La medida fue dispuesta mediante el Auto No. 034-2025-SADM-00028, emitido el 11 de noviembre de 2025, tras una solicitud presentada por el artista, cuyo nombre de pila es Antonio Piter de la Rosa.

    La acción judicial fue interpuesta contra José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y las empresas Allegro Productions, Allegro Music Group y Planet Records.

    Según la decisión, el tribunal consideró que existen indicios razonables de titularidad de derechos de autor sobre diversas obras musicales del artista, así como evidencias de uso y promoción de su música en plataformas digitales sin su consentimiento.

    Como parte de la medida cautelar, el tribunal dispuso la suspensión inmediata de cualquier forma de uso o comercialización, tanto física como digital, de las obras musicales del intérprete sin su autorización.

    Más

    • La resolución también establece una penalidad de 1,000 pesos diarios por cada día de incumplimiento de la orden judicial, además de la ejecución inmediata de la decisión, incluso en caso de que se interpongan recursos en su contra.
    • La disposición judicial se fundamenta en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, normativa que permite a los tribunales adoptar medidas cautelares cuando existen indicios de violación a derechos de propiedad intelectual.

    A continuación, la sentencia íntegra

