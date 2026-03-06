×
Ramón Orlando en concierto y el Teatro Lope de Vega presenta la comedia Toc Toc

Ernest Breleur, artista martiniqués, guiará una visita en francés en el Museo de Arte Moderno, complementando las actividades del Mes de la Francofonía

    Ramón Orlando en concierto y el Teatro Lope de Vega presenta la comedia Toc Toc
    El maestro Ramón Orlando se presenta este sábado en Lungomare. (ARCHIVO)

    Diversas propuestas completan la agenda para el entretenimiento este fin de semana y Tiempo Libre te recomienda las siguientes.

    Ramón Orlando

    "Las mujeres del maestro", con Ramón Orlando. El destacado artista se presentará mañana a las 9:00 p.m. en Lugomare Bar del Malecón con su atractivo repertorio de merengues y baladas. Boletas en Uepatickets.

    Comedia Toc Toc

    Infografía

    El Teatro Lope de Vega presenta el sábado la comedia "Toc Toc", protagonizada por un elenco estelar integrado por Exmin Carvajal, Gianni Paulino, Henssy Pichardo, Patricia Muñoz, Erlyn Saúl, Cindy Galán y Yezmín Cabrera. Hora: 8:30 p.m. Boletas en Uepatickets.

    Mes de la Francofonía

    • La Embajada de Francia celebra el Mes de la Francofonía con una agenda de arte, danza, ballet y cine coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El evento central es la exposición "Ombría", de la artista francesa Ara Starck.  Se inaugura hoy a las 7:00 p.m. en la Alianza Francesa, con entrada libre.
    • Además, el artista martiniqués Ernest Breleur ofrecerá una visita guiada en francés en el Museo de Arte Moderno el sábado 7 de marzo. Requiere inscripción previa.
    • Visita la muestra "Todas las manifestaciones del agua", de Mario Dávalos, en el MAM.
