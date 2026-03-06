El festival Isle of Light vuelve a brillar en Sans Soucí

Garbage, integrada por Butch Vig, Steve Marker, Shirley Manson y Duke Erikson, actuará en Isle of Light 2026. ( SUMINISTRADA )

La cuenta regresiva terminó. El festival Isle of Light celebrará mañana 7 de marzo su décima edición en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, consolidado ya como uno de los encuentros musicales más esperados del Caribe.

Y para conmemorar su primera década, el evento llega con una cartelera internacional de alto calibre y una serie de experiencias diseñadas para que el público disfrute mucho más que música en vivo.

Cartelera y artistas destacados del festival Isle of Light

Durante todo el día, tres escenarios recibirán a artistas de distintos géneros, desde el indie y el pop alternativo hasta el rock, la electrónica y los sonidos latinos.

Entre los nombres más esperados figuran la banda estadounidense Garbage, la cantante argentina Cazzu, el icónico dúo Illya Kuryaki & The Valderramas, la chilena Mon Laferte, el electrizante dúo Sofi Tukker y los puertorriqueños de Cultura Profética, entre otros.

La alineación también incluye al mexicano Caloncho, el dúo canadiense Bob Moses, la cantante argentina Yami Safdie, la española Bb Trickz y los puertorriqueños Chuwi y Caleb Calloway.

El talento dominicano también tendrá un espacio destacado con artistas como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó, entre otros.

Nuevas experiencias y programación especial para el público

Además, el festival abrirá espacio a nuevas voces con la participación de Yisoz, ganador de la tercera edición del concurso musical El Spotlight, y Felipe Cruz, quien obtuvo el premio del Voto del Público.

Como parte de esta edición especial, el festival estrenará NOMAD Station, un club móvil que viaja, se despliega y se transforma en un espacio inmersivo capaz de adaptarse a distintos eventos.

La programación también incluirá un Kidz Club, pensado para los más pequeños, con música pop y actividades llenas de energía.

Mientras cae el sol sobre el Caribe, The Sunset Lounge tomará protagonismo con el DJ Arialdo AP, marcando la transición perfecta hacia la noche. Luego llegará Amasónico con Hunters of the Alps, seguido por Studio 54 con Sesso, mientras que el cierre estará en manos de Alejandro TOCA y Boundary.

Con una década de historia, Isle of Light se ha consolidado como un punto de encuentro para la música, la cultura y la creatividad. Y este año promete celebrarlo a lo grande: con nuevas experiencias, una cartelera internacional diversa y miles de fanáticos listos para vivir una jornada que, como siempre, quedará en la memoria colectiva del festival.

Lugar: Parque Punta Torrecilla, sábado 7 de marzo, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Boletas en isleoflight.com.