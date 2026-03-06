Dei V llega a Imagine Punta Cana con su explosivo "Underwater Tour"

Dei V ha colaborado con importantes figuras del género, entre ellos Myke Towers, Bryant Myers y Anuel AA. ( FUENTE EXTERNA )

El fenómeno de la música urbana, Dei V, llegará a la República Dominicana con su esperado "Underwater Tour", que tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril en el escenario de lujo de Imagine Punta Cana.

El espectáculo de Semana Santa forma parte de la gira internacional del artista puertorriqueño y estará inspirado en la estética y el concepto de su propuesta musical "Underwater", llevando al público a una experiencia innovadora que conecta con su más reciente etapa artística. La preventa exclusiva de las boletas ya inició a través de la plataforma digital TIX.do.

El evento es producido por EP Productions (@prod_ep). Durante el concierto, Dei V interpretará algunos de sus temas más populares, entre ellos "Veldá", una de las colaboraciones más impactantes del disco de Bad Bunny, así como canciones de su más reciente material, conectando con el público dominicano en un escenario reconocido por acoger grandes eventos musicales en el Caribe.

Colaboraciones

El intérprete de "Martini", "Diabólica", "Trending Remix" con Myke Towers, "¿Quién es Dei V?", "Dame Lu", "Narcotics" y "Martini", entre otros, es uno de los nuevos exponentes de más solidez de la música urbana latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/7fbaab36-a711-4029-882f-28087f872ee1-f7bc060a.jpeg

Nacido en San Juan, el artista ha logrado posicionarse rápidamente dentro de la escena del reguetón y el trap gracias a su estilo fresco, letras directas y una identidad sonora que conecta con la nueva generación de fanáticos del género.

Su carrera comenzó ganando notoriedad en plataformas digitales y redes sociales, donde sus canciones empezaron a viralizarse y captar la atención de la industria musical. Con una mezcla de trap, reguetón y sonidos melódicos, Dei V ha desarrollado una propuesta auténtica que lo distingue dentro del movimiento urbano.

El artista ha colaborado con importantes figuras del género, entre ellos Bad Bunny, Myke Towers, Bryant Myers y Anuel AA, consolidando su presencia en el panorama musical latino.

Sus lanzamientos han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los nombres emergentes con mayor crecimiento en el género.

Con una base de seguidores en constante expansión en Puerto Rico, República Dominicana y otros mercados de Latinoamérica, Dei V continúa fortaleciendo su carrera con nuevos proyectos musicales, presentaciones en vivo y colaboraciones de gran impacto que lo perfilan como una de las grandes estrellas del movimiento urbano.