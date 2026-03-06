Lemar y Valka unen sus voces en la bachata "Algo falló"

Lemar y Valka durante el rodaje del videoclip dela bachata "Algo falló".

"Algo falló" es lo nuevo del salsero Lemar, una colaboración junto a colombiana Valka, donde ambos intérpretes salen de sus zonas musicales para adentrarse en el terreno de la bachata urbana.

Una nota de prensa enviada a Diario Libre reseña que, la canción retrata el momento en que una relación llega a su punto de quiebre, cuando las emociones aún persisten, pero las heridas hacen evidente que algo se rompió en el camino.

Este tema fue producido por el propio cantante venezolano radicado en la República Dominicana, quien formó parte de la agrupación Chiquito team band, junto a Junior Orlando de la Rosa ( Okeiflou ).

El lanzamiento llega acompañado de un visual rodado en la República Dominicana, dirigido por Starlyn Javier, bajo la producción ejecutiva de Jade Records, donde la química entre ambos artistas se convierte en parte esencial de la narrativa.

"Algo Falló" une tres territorios musicales del Caribe y Latinoamérica: Colombia, Venezuela y República Dominicana, en una propuesta fresca que promete conectar con el público y conquistar espacios en la radio local e internacional.