Identifican como Ivanna Lissette Ortiz, a la mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna

Ivana Lissette Ortiz fue identificada como la mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Los Ángeles identificó como Ivanna Lissette Ortiz, de 35 años, a la mujer sospechosa de disparar contra la mansión de la cantante Rihanna la tarde del domingo 8 de marzo en Beverly Crest, una zona residencial ubicada al norte de Beverly Hills.

Según informaron las autoridades, Ortiz, residente en la Florida, fue arrestada bajo cargos de intento de asesinato y se le fijó una fianza de 10.2 millones de dólares, la cual no pagó, por lo que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con el reporte policial, la sospechosa habría utilizado un rifle semiautomático tipo AR-15 para efectuar varios disparos contra la propiedad de la artista, ganadora de múltiples premios Grammy.

Al menos cuatro proyectiles impactaron directamente en la estructura de la residencia: uno atravesó una pared, mientras que otros alcanzaron la reja perimetral de seguridad, la puerta principal y un remolque estacionado cerca de la entrada.

Las autoridades confirmaron que Rihanna se encontraba dentro de la vivienda en el momento del ataque, aunque no resultó herida. Hasta el momento no se ha confirmado si otros miembros de su familia estaban presentes en la casa cuando ocurrió el tiroteo.

Tras efectuar los disparos, la sospechosa intentó huir del lugar en un Tesla blanco, lo que desencadenó un operativo policial que incluyó patrullas terrestres y vigilancia aérea. Minutos después, los agentes lograron interceptar el vehículo y detener a Ortiz en otro punto de la ciudad.

Durante el arresto, la policía recuperó dentro del automóvil el arma presuntamente utilizada en el ataque, así como varios casquillos de bala que ahora forman parte de la evidencia en la investigación.

Durante el arresto, la policía recuperó dentro del automóvil el arma presuntamente utilizada en el ataque, así como varios casquillos de bala que ahora forman parte de la evidencia en la investigación. Detectives del departamento de policía de Los Ángeles continúan trabajando para determinar el móvil del ataque, que podría estar relacionado con un caso de acoso, una obsesión con la artista o algún conflicto previo. Hasta ahora, Rihanna no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

continúan trabajando para determinar el móvil del ataque, que podría estar relacionado con un caso de acoso, una obsesión con la artista o algún conflicto previo. Hasta ahora, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente. El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad de las celebridades en zonas residenciales exclusivas de Los Ángeles, donde en los últimos años se han registrado varios episodios de intrusión y acoso contra figuras públicas.