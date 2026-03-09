Isle of Light en imágenes; así se vivió la celebración de los primeros 10 años del popular festival

Isle of Light en imágenes; entre luces, lluvia y guitarras, el público coreó cada canción en la décima edición. ( DANIA ACEVEDO / DIARIO LIBRE )

Bajo un cielo cambiante —y con la lluvia como invitada inesperada— más de seis mil personas se congregaron en Punta Torrecilla, en Sans Souci, para celebrar los diez años de Isle of Light, el festival que se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para la música alternativa y la diversidad cultural en la República Dominicana.

Desde primeras horas de la tarde, el público comenzó a recorrer los tres escenarios del festival —Isle of Light, Mishu y Radio Bizarro— en una jornada que reunió a artistas internacionales y talentos locales en una programación diversa que transitó entre el rock, el pop alternativo, la electrónica y los sonidos urbanos.

Presentaciones de figuras como Garbage, Mon Laferte, Sofi Tukker y Cultura Profética marcaron algunos de los momentos más celebrados de la noche.

Más allá de la música, la décima edición del festival reafirmó su apuesta por la experiencia: instalaciones inmersivas, propuestas gastronómicas, activaciones de marca y espacios dedicados al arte y la sostenibilidad transformaron el recinto en un punto de encuentro para distintas generaciones de fanáticos.

Así, Isle of Light volvió a demostrar que es mucho más que un festival: es una celebración de la creatividad, la comunidad y la diversidad sonora.

Inicio de la fiesta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112045-am-49eff94f.jpeg

Desde las 2 de la tarde llegaron fanáticos para unirse a la celebraron los 10 años de Isle of Light, el festival que se ha consolidado como el principal encuentro de música alternativa en la República Dominicana. (Dania Acevedo / Diario Libre)

Preparados para la lluvia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112044-am-1-4a521aef.jpeg

Ni la lluvia detuvo la celebración: el público permaneció cantando y bailando durante toda la jornada. (Dania Acevedo / Diario Libre)

Cazzu se lo disfrutó

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112057-am-95daa4ba.jpeg

La artista argentina Cazzu desató la euforia del público con su propuesta urbana. la artista disfrutó tanto que, la producción apagó el micrófono al final, pues la artista quería seguir cantando, lo que lejos de molestarla, la hizo reír, lanzando besos al público. (Dania Acevedo / Diario Libre)

La cultura de entregarlo todo en el escenario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112050-am-0475b1dd.jpeg

La banda puertorriqueña Cultura Profética conectó con el público dominicano en una presentación coreada de principio a fin. "Nos debemos un show en solitario", prometió su vocalista. (Dania Acevedo / Diario Libre)

El cantante de los raperos no decepcionó

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112046-am-dee7b69f.jpeg

El rapero dominicano Vakeró subió al escenario acompañado de su banda, ofreciendo una presentación en vivo cargada de energía que fusionó ritmos urbanos con instrumentación en directo, conectando con el público y reafirmando su versatilidad artística en Isle of Light. (Dania Acevedo / Diario Libre)

La emoción de una artista consagrada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-08-at-112106-am-2-7c2e817e.jpeg

La cantante chilena Mon Laferte protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche ante miles de fanáticos. (Dania Acevedo / Diario Libre)

Otros momentos