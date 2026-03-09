Androide se impone en la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026

El MC hondureño Androide celebra su triunfo en la Final de la Red Bull Batalla 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo volvió a ser sede de la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, realizada en el salón de eventos de Sambil, donde el MC hondureño Androide se consagró campeón tras vencer en la batalla final a Eros EQ. Tras este triunfo, el rapero avanza a la Final Internacional programada para el 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

La competencia contó con 16 participantes provenientes de diferentes países de la región. Androide avanzó en las rondas eliminatorias superando a Gabriel, Tesla y Zaki antes de llegar a la final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-21151-pm-205856a5.jpeg Momento de la coronación del segundo y primer lugar.

En la definición por el tercer lugar, el dominicano Numenosis, en su primera participación en una Final Centroamericana, logró vencer a Zaki y ocupar el podio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-21234-pm-75839b67.jpeg Imagen del dominicano Numenosis, ganador del tercer lugar.

El jurado, integrado por Skone, Shield Master y UFO, evaluó las batallas considerando la técnica, la creatividad y la consistencia de los raps de cada participante.

El evento también contó con la presencia de representantes del rap dominicano y miembros de la escena urbana local, consolidando a República Dominicana como uno de los puntos de referencia para las competencias de freestyle en la región.

Próximo paso

Con esta victoria, Androide representará a Centroamérica en la Final Internacional, mientras que el público dominicano siguió de cerca el desarrollo de las batallas, que combinan música, improvisación y estrategia lírica.

