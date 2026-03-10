Axel Thomas presenta tributo a Rubby Pérez con popurrí de sus canciones

Axel Thomas durante el rodaje del videoclip. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano Axel Thomas presentó un homenaje al merenguero Rubby Pérez mediante un popurrí que reúne algunos de los temas más conocidos del intérprete dominicano. La presentación se realizó en el programa matutino estadounidense Despierta América.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, durante su participación en el espacio televisivo, Thomas interpretó fragmentos de canciones asociadas a la carrera de Pérez, como parte de un tributo dedicado a su trayectoria dentro del merengue.

La producción audiovisual fue coordinada por Miami Talents, mientras que los arreglos musicales estuvieron a cargo del músico Antony Díaz. La distribución del tema se realiza a través de The Orchard, lo que permite su difusión en distintas plataformas digitales.

Según explicó el propio Thomas, la iniciativa surge por la influencia que tuvo Rubby Pérez en su desarrollo artístico. El cantante señaló que el merenguero representó una referencia dentro del género y también una figura cercana durante su carrera.

Más

El lanzamiento del tributo coincide con la cercanía del primer aniversario del fallecimiento de Rubby Pérez, artista que desarrolló una carrera destacada dentro del merengue y formó parte de agrupaciones importantes antes de consolidar su trayectoria como solista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t161710864-72d23b36.jpg El cantanteAxel Thomas junto a su orquesta en el programa de Univisión Despierta América.

Axel Thomas cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro de la música tropical. A lo largo de su carrera ha participado en presentaciones en Estados Unidos, el Caribe y América del Sur, además de colaborar en distintos proyectos relacionados con la difusión del merengue dominicano.