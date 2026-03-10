La noche del lunes, Cardi B cerró su presentación en el Ball Arena de Denver, Colorado, ante miles de fanáticos que coreaban los temas de "Am I the Drama?", su más reciente álbum.

Pocas horas después, la rapera abordó su avión privado con destino a República Dominicana. No había camerinos ni alfombras rojas esperándola al llegar, sino su familia.

La artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, aterrizó en el país acompañada de su padre, Carlos Almánzar, y varios amigos cercanos, y se trasladó hasta el municipio de Castañuelas, en la provincia Montecristi, al noroeste del país, donde compartió con sus abuelos paternos. Al encuentro también asistió el exsenador Moreno Arias.

Cardi B publicó imágenes del viaje en sus historias de Instagram, donde se la observa en trayecto hacia Castañuelas, compartiendo con su abuela y disfrutando de un plato de comida criolla: arroz, habichuelas rojas y carne, el popular conjunto conocido como la bandera dominicana.

A sus 33 años, Cardi B no necesita banderas ni discursos para demostrar de dónde viene. Lo hace con cada regreso a Castañuelas, con cada merengue que suena en sus conciertos, con cada plato de comida criolla que aparece en sus historias de Instagram. El éxito global no ha borrado las raíces; las ha amplificado.

Gira Little Miss Drama Tour

La visita se produjo en medio de su gira "Little Miss Drama Tour", que consta de 35 presentaciones en Estados Unidos, arrancó el 11 de febrero en Palm Desert, California, y culminará el 18 de abril en Atlanta, Georgia.

La gira incluye una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York el 25 de marzo.

Orgullo dominicano en el escenario

La artista ha portado con orgullo su identidad dominicana en múltiples escenarios internacionales. En el episodio mil de "Saturday Night Live" integró la música típica dominicana en su presentación, con la participación de El Prodigio, y lució un vestuario en los colores de la bandera nacional mientras bailarinas ejecutaban pasos de merengue sobre el escenario.

Entre sus reconocimientos figuran un Grammy al mejor álbum de rap, ocho Billboard Music Awards, seis récords Guinness y el título de rapera femenina con más ventas certificadas en la historia del RIAA, con más de 100 millones de unidades vendidas.