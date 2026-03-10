De delivery a estrella de la bachata internacional: Dalvin la Melodía lleva su música por Europa

Dalvin La Melodía posa en una imagen de archivo. El cantante ha iniciado una gira que lo ha llevado por Europa. ( FUENTE EXTERNA )

Dalvin La Melodía, reconocido intérprete de bachata, continúa su gira por Europa, llevando su música a distintas ciudades del continente desde el 5 de febrero.

Durante las presentaciones, tanto dominicanos residentes en Europa como público local han asistido en gran número, disfrutando de sus temas y bailes en escenarios a casa llena.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t122142645-f37e9f86.jpg Imagen promocional de Dalvin la Melodía. (Fuente externa)

El artista combina su voz característica con un estilo interpretativo cercano y expresivo, logrando conectar con la audiencia en cada presentación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t122231510-bf9d6a78.jpg Dalvin la Melodía posando.

La gira se extenderá hasta el 22 de marzo, con un breve receso para que Dalvin pueda asistir a los Premios Soberano 2026 en la República Dominicana.

Tras esta pausa, retomará sus conciertos en Europa, culminando su recorrido con varias presentaciones finales que buscan acercar la bachata a diferentes públicos del continente.