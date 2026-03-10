×
Dalvin La Melodía
Dalvin La Melodía

De delivery a estrella de la bachata internacional: Dalvin la Melodía lleva su música por Europa

El cantante dominicano recorre Europa durante febrero y marzo, presentando sus canciones ante públicos llenos y diversos

    Expandir imagen
    De delivery a estrella de la bachata internacional: Dalvin la Melodía lleva su música por Europa
    Dalvin La Melodía posa en una imagen de archivo. El cantante ha iniciado una gira que lo ha llevado por Europa. (FUENTE EXTERNA)

    Dalvin La Melodía, reconocido intérprete de bachata, continúa su gira por Europa, llevando su música a distintas ciudades del continente desde el 5 de febrero.

    Durante las presentaciones, tanto dominicanos residentes en Europa como público local han asistido en gran número, disfrutando de sus temas y bailes en escenarios a casa llena.

    Expandir imagen
    Infografía
    Imagen promocional de Dalvin la Melodía. (Fuente externa)

    El artista combina su voz característica con un estilo interpretativo cercano y expresivo, logrando conectar con la audiencia en cada presentación.

    Expandir imagen
    Infografía
    Dalvin la Melodía posando.

    La gira se extenderá hasta el 22 de marzo, con un breve receso para que Dalvin pueda asistir a los Premios Soberano 2026 en la República Dominicana.

    Más

    • Tras esta pausa, retomará sus conciertos en Europa, culminando su recorrido con varias presentaciones finales que buscan acercar la bachata a diferentes públicos del continente.
    Leer más
    TEMAS -

