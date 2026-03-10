×
VIDEO | Cardi B mezcla su éxito en EE. UU. con un guiño a la República Dominicana

La rapera de origen dominicano continúa cautivando al público estadounidense con su gira "Little Miss Drama"

    La rapera de origen dominicano Cardi B continúa cautivando al público estadounidense con su gira "Little Miss Drama", que arrancó el 11 de febrero en Palm Desert, California, y que recorrerá 35 ciudades hasta su cierre el 18 de abril en Atlanta, Georgia.

    En cada presentación, la artista ha logrado llenar estadios, mostrando la fuerza de su popularidad y el entusiasmo de sus seguidores.

    A través de sus historias de Instagram, Cardi B compartió recientemente imágenes de uno de sus conciertos, donde se pueden ver tanto el ambiente vibrante del show como la reacción del público ante su energía y carisma en el escenario.

    Sin embargo, una de las publicaciones llamó particularmente la atención: en un corto visual se mezclaban escenas de la presentación con imágenes de carreteras y paisajes de la República Dominicana, mientras se escuchaba una canción del reconocido artista dominicano Fernando Villalona.

    Este guiño a su país natal evidencia el vínculo especial de Cardi B con sus raíces y su intención de mostrar a su público internacional un pedazo de su cultura.

    La rapera, de 33 años, ha logrado mantener un equilibrio entre su éxito global y la conexión con sus orígenes, recordando a sus fans que, a pesar de su agenda internacional, su identidad dominicana sigue siendo una parte importante de su carrera.

    • Con este guiño al país con su gira "Little Miss Drama", Cardi B sigue dejando claro que sus raíces forman parte de la experiencia que ofrece a cada asistente.
