Xiomara Fortuna presenta Confesiones de mosquitero, un disco grabado en Montecristi

Xiomara Fortuna en una imagen de su disco Confesiones de mosquitero. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Xiomara Fortuna presentó su más reciente producción discográfica, titulada Confesiones de mosquitero, un álbum compuesto por ocho canciones que mezcla ritmos tradicionales con tendencias urbanas contemporáneas.

La grabación del disco se realizó completamente en Montecristi, ciudad natal de la artista, y fue coproducido junto al productor Ángel Pichardo Reyes. Según Fortuna, la localización aportó un sentido de autenticidad al proyecto, reflejando la cultura y la identidad de la región en cada canción.

El álbum incluye los temas "Busy", "Otra vez", "Confesiones de mosquitero", "La pista", "Fuego a la lata", "Que bonito", "Dime y direte" y "No se va a poder", todos escritos por la propia artista. Musicalmente, combina elementos del reguetón, dembow y afrobeat con referencias a la música folclórica dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-10848-pm-2-eb395e9b.jpeg

En cuanto a la temática, las letras del disco abordan relaciones de pareja desde una perspectiva distinta a los enfoques convencionales, ofreciendo reflexiones sobre vínculos afectivos mientras mantienen un carácter rítmico que invita al movimiento.

Más

"Quería explorar cómo mi mensaje puede resonar en estos ritmos, y el dembow es el pulso de la calle. Confesiones de mosquitero es un diálogo entre la tradición y la modernidad de nuestro sonido", declaró Fortuna.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-10848-pm-1-290e307e.jpeg

Con este lanzamiento, la artista continúa su trabajo en la música dominicana y caribeña, buscando nuevas formas de combinar géneros y conectar con diferentes audiencias.