×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Xiomara Fortuna
Xiomara Fortuna

Xiomara Fortuna presenta Confesiones de mosquitero, un disco grabado en Montecristi

La cantante dominicana publica álbum que mezcla tradición y géneros urbanos

    Expandir imagen
    Xiomara Fortuna presenta Confesiones de mosquitero, un disco grabado en Montecristi
    Xiomara Fortuna en una imagen de su disco Confesiones de mosquitero. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante dominicana Xiomara Fortuna presentó su más reciente producción discográfica, titulada Confesiones de mosquitero, un álbum compuesto por ocho canciones que mezcla ritmos tradicionales con tendencias urbanas contemporáneas.

    La grabación del disco se realizó completamente en Montecristi, ciudad natal de la artista, y fue coproducido junto al productor Ángel Pichardo Reyes. Según Fortuna, la localización aportó un sentido de autenticidad al proyecto, reflejando la cultura y la identidad de la región en cada canción.

    El álbum incluye los temas "Busy", "Otra vez", "Confesiones de mosquitero", "La pista", "Fuego a la lata", "Que bonito", "Dime y direte" y "No se va a poder", todos escritos por la propia artista. Musicalmente, combina elementos del reguetón, dembow y afrobeat con referencias a la música folclórica dominicana.

    Expandir imagen
    Infografía

    En cuanto a la temática, las letras del disco abordan relaciones de pareja desde una perspectiva distinta a los enfoques convencionales, ofreciendo reflexiones sobre vínculos afectivos mientras mantienen un carácter rítmico que invita al movimiento.

    RELACIONADAS

    Más

    • "Quería explorar cómo mi mensaje puede resonar en estos ritmos, y el dembow es el pulso de la calle. Confesiones de mosquitero es un diálogo entre la tradición y la modernidad de nuestro sonido", declaró Fortuna.
    Expandir imagen
    Infografía
    • Con este lanzamiento, la artista continúa su trabajo en la música dominicana y caribeña, buscando nuevas formas de combinar géneros y conectar con diferentes audiencias.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.