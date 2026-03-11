×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
"Decidido", lo nuevo de Astor Torres

El tema se enmarca dentro de la balada pop y el pop latino

    Expandir imagen
    "Decidido", lo nuevo de Astor Torres
    Astor Torres posa durante la promoción de la canción de pop latino. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor guatemalteco Astor Torres lanzó el sencillo "Decidido", una canción que aborda el momento en que una persona decide iniciar una relación después de experiencias previas de desconfianza o desgaste emocional.

    El tema se enmarca dentro de la balada pop y el pop latino. La letra plantea la idea de elegir a otra persona de forma consciente, cuando el sentimiento deja de ser una posibilidad y pasa a convertirse en una decisión.

    La canción fue compuesta por Astor Torres junto a Jesús Gascón Santana y José Miguel Reche Mota. La producción estuvo a cargo de Carlos Cartaya, quien también participó en la grabación y masterización del tema en La Cueva Studios, en La Habana.

    El lanzamiento incluye un videoclip dirigido por Henry García y filmado en la capital cubana.

    Además de su versión en español, el artista grabó una versión de la canción en portugués.

    Más

    • Astor Torres desarrolla su carrera como cantautor dentro del género de la balada romántica, con un repertorio centrado en temas relacionados con las relaciones personales.
