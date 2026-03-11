Cultura Pop: el junte de Pavel Núñez y Transfusión en Hard Rock Café Santo Domingo

Transfusión regresa como grupo en el concierto Cultura Pop junto a Pavel Núñez. ( FUENTE EXTERNA )

La escena musical dominicana sumará una nueva propuesta con el lanzamiento de Cultura Pop, una plataforma creada para propiciar encuentros artísticos memorables y destacar el talento nacional. Su primera edición presentará un esperado junte entre el cantautor Pavel Núñez y la emblemática banda dominicana Transfusión.

El concierto se celebrará el 24 de abril de 2026, a las 9:00 de la noche, en el Hard Rock Café Santo Domingo, donde el público podrá disfrutar de una velada que promete combinar música, energía y emociones. Las boletas están disponibles a través de la plataforma Tix.do.

La productora artística de Concepto Atariva SDQ, Fiora Cruz Carretero, explicó que el concepto de Cultura Pop busca reunir repertorios ampliamente valorados por la audiencia. En esta primera entrega se unen Pavel Núñez y El Corredor de la 27 con Transfusión, en una noche que conjugará nostalgia, energía y celebración musical.

Para esta presentación, Núñez estará acompañado por una banda integrada por músicos de amplia trayectoria. En la guitarra participará Osvaldo Madera, junto a Guy Frómeta en la batería.

La base rítmica estará a cargo de los percusionistas Félix Antuna y Edgar Molina, mientras que Álvaro Dinzey se encargará de los teclados y David Vásquez del bajo. Las armonías vocales estarán a cargo de Vicky María Concepción, completando un ensamble de alto nivel.

El regreso de Transfusión

El concierto también marcará el esperado regreso de Transfusión, agrupación que vuelve a los escenarios para reencontrarse con su público.

El actor y músico Héctor Aníbal Estrella, voz líder de la banda, destacó que la presentación representa un momento significativo para el grupo.

"Volver a compartir la música cara a cara con quienes la han acompañado, cantado y sentido a lo largo del tiempo, y hacerlo junto a Pavel Núñez y El Corredor, convierte la noche en una verdadera celebración de la música dominicana", expresó.

La banda regresa además con música nueva tras 25 años sin lanzar material inédito, iniciando una nueva etapa con el estreno del sencillo "Vamo´ a fluir", disponible en plataformas digitales.

Transfusión está integrada por Héctor Aníbal Estrella (voz líder), Rigo Zapata (fundador, director y bajista), Alfio Lora (tecladista y productor) y Jean Pimentel (baterista y coproductor). El grupo retoma así su camino creativo con una propuesta fresca, manteniendo la esencia que lo convirtió en uno de los referentes del reggae fusión en República Dominicana.

"Este regreso no nace de la nostalgia, nace de la necesidad de volver a decir algo. Transfusión tenía música pendiente con su público y con nosotros mismos", afirmó Estrella.