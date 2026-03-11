Ivana Loyola presenta su espectáculo "Bolerossa" en el Gran Teatro del Cibao

Foto de archivo de la cantautora Ivana Loyola. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora dominico-ecuatoriana Ivana Loyola se presentará con su concierto "Bolerossa" en el bar Moisés Zouain del Gran Teatro del Cibao, el próximo 22 de marzo.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la artista lleva esta experiencia musical a la Ciudad Corazón, tras presentarse el pasado año en Santo Domingo. Se trata de una propuesta que celebra la elegancia del bolero y la sutileza de la bossa nova en un formato cercano y emotivo.

"Bolerossa es una mirada hacia atrás desde el agradecimiento", explica Loyola, al recordar las canciones con las que creció y que marcaron profundamente su sensibilidad musical. "Es también una invitación a redescubrir estos géneros desde una mirada contemporánea, entendiendo que las nuevas generaciones pueden conectar con estilos como el bolero y la bossa nova", añade.

El concierto propone un recorrido por canciones que han marcado distintas épocas, reafirmando la vigencia de estos géneros que forman parte esencial del patrimonio musical latinoamericano.

Las boletas para "Bolerossa" se encuentran disponibles en preventa a través de TIX.DO.

Sobre la artista

Ivana Loyola es cantautora , vocal coach, arreglista y productora musical con raíces dominicanas y ecuatorianas.

Inició su formación como cantante lírica en el Centro de Educación Musical Moderna y posteriormente obtuvo una licenciatura en Producción Musical en Full Sail University .

como en el Centro de Educación Musical Moderna y posteriormente obtuvo una licenciatura en Producción Musical en . Su propuesta artística integra influencias del indie pop, soul, jazz, bolero y diversos ritmos latinoamericanos, dando forma a un sonido personal que combina sensibilidad contemporánea con raíces musicales tradicionales.

